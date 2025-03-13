Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України — Finance.ua
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Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України

Казна та Політика
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У межах українсько-данського енергетичного партнерства Данія виділила 98 млн євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен під час форуму «Енергоефективність: шлях до енергетичної безпеки та відновлення».
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«У нас є українсько-данське енергетичне партнерство, це наша флагманська цивільна ініціатива, яка сприяє стійкості української енергетики. Було виділено 98 млн євро на придбання сонячного обладнання, газопоршневих установок», — сказав посол.
Він наголосив, що енергоефективність є важливим компонентом співпраці між Данією та Україною. Йдеться як про короткострокові, так і довгострокові стратегії, спрямовані на покращення енергетичної безпеки.
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Міккельсен також розповів, що країни співпрацюють у сферах теплоізоляції, систем опалення та охолодження, технологій для економії енергії.
Нагадаємо, на початку 2024 року Україна і Данія розробили перелік критично важливих технологій для енергосектору. Каталог включає 20 технологічних рішень, які можуть бути впроваджені в Україні для підтримки розподіленої генерації. Рішення представлені у таких групах, як газові турбіни, сонячні панелі з накопичувачами, вітрова генерація, мережеві системи накопичення енергії, біогазова генерація, когенераційні установки на біомасі.
За матеріалами:
Укрінформ
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