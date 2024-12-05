Данія надасть 6 мільйонів євро на відновлення енергетики України — Finance.ua
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Данія надасть 6 мільйонів євро на відновлення енергетики України

Енергетика
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Данія надасть 6 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Про нову допомогу оголосила делегація Данії на чолі з міністеркою у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст, яка вперше прибула до Києва.
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Новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України спрямують у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичної спільноти.
Наразі Данія є одним з лідерів серед партнерів України за обсягом допомоги у відсотках від власного ВВП.
Міністерка в європейських справах Марія Б’єрре Хольст наголосила, що підтримка України була і залишається одним із пріоритетів Данії. Її країна прагне бачити Україну членом Європейського Союзу та буде надавати всебічну підтримку на євроінтеграційному шляху. Євродепутати підкреслили, що продовжать послідовну підтримку України на рівні Європейського парламенту.
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У квітні Данія стала першою країною, яка виділила кошти на закупівлю озброєння для ЗСУ в українського оборонно-промислового комплексу. Згодом до ініціативи долучилася ще одна країна — Канада, яка зробить прямий внесок у виробництво безпілотників.
У вересні уряд Данії оголосив, що планує придбати в української оборонної промисловості зброї на 4,2 мільярда данських крон (563 мільйони євро).
Згодом Україна та Данія підписали низку угод загальною вартістю 4,2 мільярда данських крон про закупівлі для Сил оборони. До кінця 2024 року для Сил оборони закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, ПТРК, ракети та артилерійські установки.
За матеріалами:
hromadske
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