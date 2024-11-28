Литва виділила 5 млн євро на сонячні електростанції в Україні — Finance.ua

Литва виділила 5 млн євро на сонячні електростанції в Україні Сьогодні 05:15 — Енергетика

Уряд Литви виділив 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні після того, як Вільнюс затвердив програму підтримки енергетичного сектора країни.

Про це повідомляє LRT

Обладнання для сонячних електростанцій має бути надійним і захищеним від кібератак, а тому має бути європейського виробництва, заявила в середу Раса Кайрієне, керівниця департаменту співробітництва з питань розвитку МЗС Литви.

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«При виборі сонячних електростанцій ми повинні забезпечити надійність обладнання, яке буде встановлено, і аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткових залежностей для України.

Тому в процесі закупівель ми будемо намагатися включити цю вимогу, що обладнання має бути походженням з ЄС або європейської економіки", — сказала вона міністрам у середу.

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За даними МЗС, з початку широкомасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року енергетичні потужності України скоротилися більш ніж удвічі.

Загальна підтримка України з боку Литви досягне 1,45 млрд євро до кінця цього року, заявили в МЗС країни.

Економічна Правда За матеріалами:

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