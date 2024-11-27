Німеччина передала ще €65 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури України — Finance.ua

Німеччина передала ще €65 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури України Сьогодні 09:45 — Енергетика

Німеччина передала ще €65 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури України, freepik

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини надає Європейському енергетичному співтовариству додаткові 65 мільйонів євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Про це відомство повідомило на своєму сайті.

«Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися об’єктом масованих російських авіаударів. Обвал енергопостачання в третю зиму війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива, як ніколи», — заявив міністр економіки Роберт Габек і підкреслив, що Німеччина таким чином робить важливий внесок у підтримку енергопостачання України, щоб держава могла продовжувати забезпечувати людей електроенергією та теплом.

Кошти будуть передані через кредитний механізм для реконструкції і надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, в який міжнародні донори роблять внески з 2022 року.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки для фінансування закупівлі запчастин та обладнання для своєї зруйнованої енергетичної інфраструктури. Європейське енергетичне співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів. Таким чином українські енергетики можуть відновити зруйновану мережеву інфраструктуру та електростанції.

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Внески Німеччини також спрямовані на посилення стійкості української енергетичної системи. З цією метою частина сплачених коштів спрямовується на проєкти переходу до «зеленої» енергетики, які закладають основи для подальшого розширення децентралізованої складової української енергосистеми. Наприклад, критичні громадські об’єкти (школи, лікарні та інші) обладнуються фотоелектричними системами та акумуляторами, що зменшує залежність від генераторів і викопного палива.

На кінець 2023 року федеральний уряд уже передав понад 155 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики. Таким чином, до кінця 2024 року німецька частка в ньому зросте до 360 мільйонів євро. ФРН залишається найбільшим донором фонду, який зібрав близько 629 мільйонів євро з лютого 2022 року.

Укрінформ За матеріалами:

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