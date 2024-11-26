В Україні не вимикатимуть електрику підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання — Finance.ua

В Україні не вимикатимуть електрику підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання Сьогодні 17:45 — Енергетика

В Україні не вимикатимуть електрику підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно якої підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії від обсягу споживання, не будуть вимикати світло.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.

Як уточнюють в Міненерго, це рішення прийнято з метою створення передумов для збільшення імпорту електричної енергії та забезпечення стійкості енергосистеми в умовах дефіциту.

Зазначається, що рішення уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт.

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«Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту», — підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зауважимо, раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.

В «Укренерго» постійно закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.

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