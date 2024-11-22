В Yasno пояснили постійні зміни графіків відключення світла — Finance.ua

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В Yasno пояснили постійні зміни графіків відключення світла

Енергетика
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В Yasno пояснили постійні зміни графіків відключення світла
В Yasno пояснили постійні зміни графіків відключення світла
У постачальника світла Yasno пояснили причину постійних змін у графіках відключення світла.
Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника Сергій Коваленко у соціальній мережі Facebook.
За його словами, окрім обстрілів, на ситуацію впливають погодні умови. У цьому зв’язку він розповів про три основні висновки. По-перше, графіки відключень багаторазово коригуються «Укренерго».
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«Це означає, що слід уважно моніторити поточну ситуацію. Чи це зручно? Ні, але це реальність. Постійні атаки на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед», — наголосив Коваленко.
По-друге, він закликав не забувати про існування графіка ймовірних відключень на тиждень, який є доступним на сайті, у ботах і в застосунку.
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«Саме на його основі формуються фактичні графіки на поточний день. Що це означає? Фактичний графік не суперечить ймовірному, а отже, в останньому зазначені часові проміжки, коли світло має бути гарантовано. Так, цих слотів менше, ніж хотілося б, і вони діють лише за умови відсутності екстрених відключень. Останні можливі в разі обстрілів чи серйозних змін у роботі енергосистеми», — повідомив Коваленко.
По-третє, ситуація не дозволяє робити прогноз хоча б на день наперед.
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«Ми живемо у складний час. Енергетики працюють 24/7, щоб покращити стан системи та підвищити її стійкість», — додав він.
Коваленко радить налаштувати сповіщення в ботах, застосунках й слідкувати за офіційними каналами, державними — такими як Міненерго і Укренерго, а також за своїм оператором системи розподілу та постачальником.
За матеріалами:
УНІАН
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