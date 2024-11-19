Як вберегти побутову техніку під час відключень світла, — поради ДСНС Сьогодні 09:47 — Енергетика

Як вберегти побутову техніку під час відключень світла, — поради ДСНС

У період застосування графіків відключення світла важливо уберегти побутову техніку від перепаду напруги після відновлення електропостачання. ДСНС поділилася рекомендаціями щодо того, як вберегти свою техніку під час відключень.

Правила та рекомендації

Під час застосування графіків відключення світла важливо відключати електроприлади від мережі.

Також вартовикористовувати стабілізатори напруги.

Електроприлади краще включати лише через пів години після подачі струму відповідно до графіків відключень світла. Робити це краще поетапно — тоді не буде різкого стрибка споживання.

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Купувати краще сертифіковані електроприлади та електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовувати їх слід відповідно до інструкції.

Під час застосування графіків відключення світла слід контролювати використання приладів обігріву та генераторів.

Також не варто застосовувати газові плити для обігріву приміщень і не встановлювати вимикачі, перемикачі та електророзетки на горючі основи (конструкції).

У випадку дії графіку відключення світла не варто самостійно відновлювати електропостачання шляхом втручання в електрощитові будинків. Рятувальники у цьому випадку порекомендували використовувати електрогенератори тільки поза межами приміщень і не намагатись розвести для обігріву вогнище у приміщенні.

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