Як вберегти побутову техніку під час відключень світла, — поради ДСНС — Finance.ua
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Як вберегти побутову техніку під час відключень світла, — поради ДСНС

Енергетика
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Як вберегти побутову техніку під час відключень світла, — поради ДСНС
Як вберегти побутову техніку під час відключень світла, — поради ДСНС
У період застосування графіків відключення світла важливо уберегти побутову техніку від перепаду напруги після відновлення електропостачання. ДСНС поділилася рекомендаціями щодо того, як вберегти свою техніку під час відключень.

Правила та рекомендації

  • Під час застосування графіків відключення світла важливо відключати електроприлади від мережі.
  • Також вартовикористовувати стабілізатори напруги.
  • Електроприлади краще включати лише через пів години після подачі струму відповідно до графіків відключень світла. Робити це краще поетапно — тоді не буде різкого стрибка споживання.

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  • Купувати краще сертифіковані електроприлади та електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовувати їх слід відповідно до інструкції.
  • Під час застосування графіків відключення світла слід контролювати використання приладів обігріву та генераторів.
  • Також не варто застосовувати газові плити для обігріву приміщень і не встановлювати вимикачі, перемикачі та електророзетки на горючі основи (конструкції).
У випадку дії графіку відключення світла не варто самостійно відновлювати електропостачання шляхом втручання в електрощитові будинків. Рятувальники у цьому випадку порекомендували використовувати електрогенератори тільки поза межами приміщень і не намагатись розвести для обігріву вогнище у приміщенні.
За матеріалами:
Finance.ua
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