Як вберегти побутову техніку під час відключень світла, — поради ДСНС
У період застосування графіків відключення світла важливо уберегти побутову техніку від перепаду напруги після відновлення електропостачання. ДСНС поділилася рекомендаціями щодо того, як вберегти свою техніку під час відключень.
Правила та рекомендації
- Під час застосування графіків відключення світла важливо відключати електроприлади від мережі.
- Також вартовикористовувати стабілізатори напруги.
- Електроприлади краще включати лише через пів години після подачі струму відповідно до графіків відключень світла. Робити це краще поетапно — тоді не буде різкого стрибка споживання.
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- Купувати краще сертифіковані електроприлади та електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовувати їх слід відповідно до інструкції.
- Під час застосування графіків відключення світла слід контролювати використання приладів обігріву та генераторів.
- Також не варто застосовувати газові плити для обігріву приміщень і не встановлювати вимикачі, перемикачі та електророзетки на горючі основи (конструкції).
У випадку дії графіку відключення світла не варто самостійно відновлювати електропостачання шляхом втручання в електрощитові будинків. Рятувальники у цьому випадку порекомендували використовувати електрогенератори тільки поза межами приміщень і не намагатись розвести для обігріву вогнище у приміщенні.
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