Для кожного регіону розроблять паспорти енергетичної стійкості — Finance.ua

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Для кожного регіону розроблять паспорти енергетичної стійкості

Енергетика
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Для кожного регіону розроблять паспорти енергетичної стійкості
Для кожного регіону розроблять паспорти енергетичної стійкості
Вперше для кожного регіону буде опрацьована можливість витримати всі виклики в енергетиці та підготовлено відповідну документацію.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.
«До кінця року будуть підготовлені паспорти енергетичної стійкості в наших українських регіонах. Це вперше в Україні для всіх областей буде опрацьована можливість витримати всі виклики в енергетиці», — зазначив Зеленський.
За його словами, вже в наступному році почнеться імплементація паспортів з точки зору генерації та електрики. Особлива увага приділятиметься децентралізації генерації.
Говорячи про пріоритетні напрямки розвитку, президент окреслив ключові завдання.
«Атомна генерація — очевидно наш пріоритет. Щодо газу — плануємо збільшення видобутку, інтеграцію нашої інфраструктури та зберігання газу в європейську енергетичну практику, а також підтримку української газотранспортної системи», — повідомив він.
Зеленський також окреслив подальші перспективи розвитку енергетичного сектору.
«Завдяки своїм можливостям в енергетиці наша країна може бути геополітичним хабом Європи. Звичайно, це більшою мірою стосується часу після цієї війни. Але передумови для цього маємо створити вже зараз», — підкреслив очільник держави.
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Водночас Зеленський нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росія окупувала близько 18 ГВт енергопотужностей та здійснила понад тисячу атак на енергетичну інфраструктуру України, зокрема 900 — по об’єктах передачі електрики та більш як 220 — по об’єктах генерації.
Як повідомлялось, серед трьох ключових напрямків нової економічної політики держави визначено підтримку українського підприємництва, безпеку ведення бізнесу та чесні відносини між державою і бізнесом.
За матеріалами:
Укрінформ
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