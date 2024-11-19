ЄБРР від початку війни спрямував в енергетику України приблизно 2 млрд євро — Finance.ua

ЄБРР від початку війни спрямував в енергетику України приблизно 2 млрд євро Сьогодні 10:45 — Енергетика

ЄБРР від початку війни спрямував в енергетику України приблизно 2 млрд євро

Від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував в Україну приблизно EUR5 млрд, орієнтовно EUR2 млрд із яких спрямовано на реалізацію енергетичних проєктів, зокрема у сфері ВДЕ.

Про це повідомила асоційована директорка, старша банкірка департаменту енергетики банку Ольга Єрьоміна.

«Від початку війни банк інвестував приблизно EUR5 млрд в Україну, з яких орієнтовно EUR2 млрд спрямовано на енергетичні проєкти», — сказала Єрьоміна під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, слова якої наведено в релізі Європейсько-Українського енергетичного агентства на сайті у вівторок.

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За її словами, ЄБРР відкритий для нових інвестицій у сектор ВДЕ в Україні, відзначаючи поліпшення регуляторного середовища та узгодження реформ із вимогами ЄС, утім, є проблеми з bankability проєктів, зокрема в частині гарантованого викупу електроенергії, невизначеністю потоків доходів і нестабільністю електроенергетичного ринку.

Зі свого боку, як зазначається в релізі, член правління ЄУЕА, партнер GOLAW Олександр Мельник презентував концепцію Фонду гарантування ринкових ризиків, ініційовану агентством разом з Українською вітроенергетичною асоціацією.

«Фонд, який буде створено міжнародними фінансовими установами, захищатиме приватні компанії ВДЕ від коливань на ринку електроенергії шляхом гарантування мінімальної ціни електроенергії», — пояснив Мельник.

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На думку Єрьоміної, Фонд може стати головним драйвером інвестицій, сприяючи стійкості енергосистеми України та прискоренню впровадження проєктів із ВДЕ.

У релізі зазначено, що за Національним планом енергетики та клімату до 2030 року Україна має подвоїти поточні 10 ГВт ВДЕ-потужності, чому сприятиме, зокрема, Фонд гарантування ринкових ризиків.

Як повідомлялося у вересні 2024 року, ЄБРР від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надав українській економіці EUR4,6 млрд, зокрема щонайменше EUR1 млрд енергетичним компаніям «Укренерго», «Нафтогаз» і «Укргідроенерго».

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