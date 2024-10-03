У ЄБРР оцінили потенціал інвестицій в Україну та виклики для інвесторів — Finance.ua

У ЄБРР оцінили потенціал інвестицій в Україну та виклики для інвесторів Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

У ЄБРР оцінили потенціал інвестицій в Україну та виклики для інвесторів

Директорка відділу гендерної та економічної інклюзії в ЄБРР Барбара Рамбусек оцінила потенціал інвестицій в Україну та виклики для інвесторів.

Під час заходу «Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна» Рамбусек зауважила , що з 2022 року ЄБРР інвестував в Україну майже 5 млрд доларів, у такі сфери як енергетична безпека та критична інфраструктура.

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Вона зазначила, що для інвесторів дійсно є багато викликів, але ЄБРР бачить також багато цілеспрямованості, насамперед з боку його партнерів у приватному секторі в Україні, так само, як і з боку партнерів у політичному секторі і, крім того, з боку інвесторів з-за кордону.

Щодо викликів Рамбусек також зауважила, що багато що залежить від людей, зокрема через міграцію та через те, що люди були внутрішньо переміщені і те, де вони наразі фізично перебувають.

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Директорка відділу гендерної та економічної інклюзії в ЄБРР зауважила, що його роль полягає у підтримці своїх клієнтів та партнерів на цьому дуже складному шляху.

Рамбусек розповіла, що 80% інвестицій ЄБРР в Україну були зосереджені у трьох ключових сферах:

допомогти стабілізації та зростанню бізнесу — допомогти йому мати доступ до фінансових ресурсів, а також ланцюжків постачання, доступу до ринку і тому подібне;

підтримати критично важливу інфраструктуру — від енергетики до сфери безпеки;

підтримка політичних реформ.

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