Підняття податків суттєво не вплине на настрої інвесторів — Мінекономіки Сьогодні 09:33

Підняття податків суттєво не вплине на настрої інвесторів — Мінекономіки

Заступник міністра економіки Володимир Кузьо заявив, що для інвесторів важливіша окупність проектів, ніж податкові ставки. Ключовими факторами є інфраструктура, логістика та інтеграція в глобальні ланцюги постачання.

Інвестори звертають увагу не стільки на податки, скільки на можливість швидкого повернення інвестицій та забезпечення стабільного функціонування їхнього бізнесу в міжнародних ланцюгах постачання. Про це розповів заступник міністра економіки Володимир Кузьо в коментарі УНН.

«Насправді, для інвесторів важливо показати фінальну дохідність їхніх інвестицій. Вони складаються з різних елементів, тобто основна точка інвесторів — яка окупність цих інвестицій та який термін. Я б не фокусувався на темі податків — так, це важливо, але більше інвесторів цікавить, „що це за проект“ та яке повернення на інвестицію їх чекає», — сказав Кузьо.

Він зазначив, що навіть за умови нульових податків інвестори не вкладатимуть, якщо не матимуть чіткого уявлення про остаточний прибуток.

«Якщо навіть будуть „нульові“ податки в країні, але не буде чіткого бізнес-плану та не буде куди інвестувати та отримувати прибуток — інвестори не прийдуть. Їм потрібен енергетичний ресурс та логістична інфраструктура, чи буде їхній бізнес складовою в глобальному ланцюгу виробництва продукції, швидкість її вивезення з країни. Їм важливо, щоб працювали ланцюги постачання», — розповів заступник міністра економіки.

Кузьо додав, що з точки зору Міністерства економіки для інвесторів важлива інфраструктура, швидкість проходження митних процедур товарами для наступної складової в ланцюгах доданої вартості.

УНН За матеріалами:

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