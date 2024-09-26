ЄБРР оновив прогноз зростання економіки України та інших країн — Finance.ua

ЄБРР оновив прогноз зростання економіки України та інших країн Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

ЄБРР оновив прогноз зростання економіки України та інших країн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України в 2024 році на рівні на 3,0%.

Про це йдеться у прогнозі ЄБРР.

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Прогноз зростання для України залишається незмінним і становить 3 відсотки на 2024 рік, але його було переглянуто вниз на 1,3 відсоткових пункти до 4,7 відсотка на 2025 рік через пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, які обмежили виробництво.

З іншого боку, новий регіональний прогноз ЄБРР підкреслює зниження регіональної інфляції. Цей показник знизився з піку в 17,5 відсотка в жовтні 2022 року до 5,8 відсотка до липня 2024 року. Проте інфляція залишається на 1,6 відсоткового пункту вищою за середній рівень до пандемії. Ця модель загалом подібна до тієї, що спостерігається в розвинутих економіках.

Інші країни

Очікується, що в Центральній Європі та країнах Балтії зростання прискориться з 0,2 відсотка у 2023 році до 2,3 відсотка у 2024 році та 3,2 відсотка у 2025 році завдяки триваючій стійкості ринків праці.

Прогнозується, що виробництво в південно-східному ЄС сповільниться з 2 відсотків у 2023 році до 1,9 відсотка у 2024 році з відновленням до 2,6 відсотка у 2025 році. Цьогорічний перегляд у бік зниження пов’язаний із слабким промисловим виробництвом і низьким попитом на аутсорсинг.

На Західних Балканах зростання прискориться з 2,5 відсотка у 2023 році до 3,4 відсотка у 2024 році та 3,7 відсотка у 2025 році завдяки потужному туристичному сезону в Албанії, збільшенню інвестицій у Сербії та значному зростанню споживання в Чорногорії.

Прогнозується, що зростання в Центральній Азії сповільниться з 5,7 відсотка в 2023 році до 5,1 відсотка в 2024 році через стагнацію в гірничодобувній діяльності в Казахстані та Узбекистані, а потім підніметься до 5,9 відсотка в 2025 році.

Очікується, що зростання в Східній Європі та на Кавказі сповільниться з 4,4 відсотка у 2023 році до 3,7 відсотка у 2024 році, а потім прискориться до 4,1 відсотка у 2025 році.

При цьому зростання Туреччини сповільниться з 5,1 відсотка у 2023 році до 2,7 відсотка у 2024 році з невеликим зростанням до 3 відсотків у 2025 році на тлі більш жорсткої монетарної політики.

Довідка Finance.ua:

Банк, який працює в Центральній, Східній та Південно-Східній Європі, Центральній Азії та регіоні Південного та Східного Середземномор’я (SEMED), наводить різні траєкторії ефективності в своїх економіках. У 2025 році він очікує зростання на 3,5 відсотка, що на 0,1 відсоткового пункту нижче попереднього прогнозу.

🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

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