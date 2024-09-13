Два українські банки отримали мільйони євро від ЄБРР — Finance.ua

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Два українські банки отримали мільйони євро від ЄБРР

Фондовий ринок
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Два українські банки отримали мільйони євро від ЄБРР
Два українські банки отримали мільйони євро від ЄБРР
Державні UGB (Укргазбанк) та ПриватБанк стали першими банками в Україні, які приєдналися до Фонду підтримки енергетичної безпеки (ESSF) Європейського банку реконструкції та розвитку.
Про це повідомляє пресслужба ЄБРР, пише ua. news.
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Євробанк через ESSF частково покриє ризики ПриватБанку та UGB за субкредитами на загальну суму 700 млн євро для інвестицій у децентралізовану генерацію енергії, її зберігання та заходи щодо підвищення енергоефективності. ЄБРР надає UGB кредитну лінію на 150 млн євро для розподілу портфельних ризиків, а ПриватБанку — кредитну лінію на 175 млн євро для фінансування проєктів із забезпечення енергетичної безпеки в Україні.
Кредити в рамках цієї програми зможуть отримувати українські підприємства, державні організації, включно з муніципалітетами, комунальні компанії, а також домогосподарства.
Як уточнюють у ПриватБанку, договір передбачає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом у рамках портфеля нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму 400 млн євро.
За матеріалами:
Finance.ua
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