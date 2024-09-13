Два українські банки отримали мільйони євро від ЄБРР — Finance.ua

Два українські банки отримали мільйони євро від ЄБРР Вчора 13:26 — Фондовий ринок

Два українські банки отримали мільйони євро від ЄБРР

Державні UGB (Укргазбанк) та ПриватБанк стали першими банками в Україні, які приєдналися до Фонду підтримки енергетичної безпеки (ESSF) Європейського банку реконструкції та розвитку.

Євробанк через ESSF частково покриє ризики ПриватБанку та UGB за субкредитами на загальну суму 700 млн євро для інвестицій у децентралізовану генерацію енергії, її зберігання та заходи щодо підвищення енергоефективності. ЄБРР надає UGB кредитну лінію на 150 млн євро для розподілу портфельних ризиків, а ПриватБанку — кредитну лінію на 175 млн євро для фінансування проєктів із забезпечення енергетичної безпеки в Україні.

Кредити в рамках цієї програми зможуть отримувати українські підприємства, державні організації, включно з муніципалітетами, комунальні компанії, а також домогосподарства.

Як уточнюють у ПриватБанку, договір передбачає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом у рамках портфеля нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму 400 млн євро.

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