Регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив «вікно можливостей» — Finance.ua
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Регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив «вікно можливостей»

Енергетика
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Регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив «вікно можливостей»
Регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив «вікно можливостей»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення не змінювати граничні ціни на ринку електроенергії (прайс-кепи) з грудня.
Це рішення було прийнято на засіданні 25 листопада, повідомляє ExPro.
Зазначається, що якщо на ринку відбудеться різка зміна ситуації, то у грудні можливий перегляд граничних цін.
«З метою обʼєктивного вирішення питань у разі необхідності відкриваємо відповідну процедуру у грудні, щоб було вікно можливостей у разі суттєвої зміни ситуації на ринку», — зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Які чинні прайс-кепи на ринку електроенергії в Україні

На ринку «на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку.
Максимальні граничні ціни:
  • з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·год.
Мінімальна гранична ціна складає 10,00 грн/МВт·год.
На балансуючому ринку:
Максимальні граничні ціни:
  • з 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·год;
Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.
За матеріалами:
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