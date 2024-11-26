Регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив «вікно можливостей» — Finance.ua

Регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив «вікно можливостей» Сьогодні 15:44 — Енергетика

Регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив «вікно можливостей»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення не змінювати граничні ціни на ринку електроенергії (прайс-кепи) з грудня.

Це рішення було прийнято на засіданні 25 листопада, повідомляє ExPro.

Зазначається, що якщо на ринку відбудеться різка зміна ситуації, то у грудні можливий перегляд граничних цін.

«З метою обʼєктивного вирішення питань у разі необхідності відкриваємо відповідну процедуру у грудні, щоб було вікно можливостей у разі суттєвої зміни ситуації на ринку», — зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Які чинні прайс-кепи на ринку електроенергії в Україні

На ринку «на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку.

Максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна складає 10,00 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку:

Максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·год;

Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

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