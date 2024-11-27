IFC та ЄБРР профінансують будівництво ВЕС на Волині — Finance.ua

IFC та ЄБРР профінансують будівництво ВЕС на Волині Сьогодні 14:36 — Енергетика

IFC та ЄБРР профінансують будівництво ВЕС на Волині

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку планує 10 грудня 2024 року розглянути надання Концерну «Галнафтогаз» кредиту на 55 млн євро для фінансування будівництва ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області та технічну підтримку.

Про це пише видання open4business.com

Що про це відомо

Згідно з інформацією на сайті IFC, загальна вартість проєкту оцінюється в 235 млн євро. Кредит строком на 16 років буде надано ТОВ «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь» і ТОВ «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3».

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує 4 грудня 2024 року затвердити надання вищезазначеному ТОВ довгострокового кредиту на EUR62 млн для будівництва ВЕС 147 МВт у Волинській області.

Очікується, що ВЕС щорічно вироблятиме близько 380 ГВт*год (380 млн кВт*год) відновлюваної електроенергії з нульовим викидом вуглецю.

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) у лютому 2024 року дозволив GNG Retail Limited (Кіпр) придбати понад 50% у статутних капіталах ТОВ «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь» і ТОВ «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3».

Згідно з даними відкритих реєстрів, GNG Retail Limited належить 89,5% у двох ТОВ, АТ «ЗНВКІФ «Ріміні» (у якому 83,19% належить Віталію Антонову) — 10,5%.

СЕО «OKKO» Василь Даниляк анонсував початок робіт зі спорудження ВЕС у Волинській області восени 2024 року. Він пояснював плани роботи групи в секторі ВДЕ необхідністю диверсифікації бізнесу, оскільки паливний ринок уже не передбачає зростання.

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