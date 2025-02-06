Данія посилює контроль за танкерами тіньового флоту рф — Finance.ua

Данія посилює контроль за танкерами тіньового флоту рф Сьогодні 19:15 — Світ

Данія посилює контроль за танкерами тіньового флоту рф

Влада Данії змінила свою політику невтручання в рух суден Балтійським морем і має намір інспектувати ті, що, на її думку, можуть становити небезпеку.

Датське морське управління заявило, що почне проводити інспекції суден, які «не можуть вважатися безпечними у плаванні» і стоять на рейді біля Скагена (місто на північному краю півострова Ютландія на виході з Балтійського до Північного моря).

«Це робиться у зв’язку з активністю старих суден, що перевозять нафту через Данські протоки, що викликає підвищений ризик та занепокоєння щодо безпеки мореплавства, моряків та навколишнього середовища», — йдеться у заяві відомства.

Перевірятимуть на відповідність цим нормам насамперед танкери, оскільки вони становлять найбільшу небезпеку.

Нагадаємо, старі судна, які не відповідають технічним та екологічним нормам, складають основу так званого тіньового флоту рф, що перевозить російську нафту.

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За оцінками Lloyd’s List та Київської школи економіки, російський тіньовий флот складається з понад 600 танкерів. Вони перевозять близько 70% нафти, що експортується морем. У багатьох із них відсутня інформація про власників та страховку.

Укрінформ За матеріалами:

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