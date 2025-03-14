Шмигаль назвав потреби на відновлення української енергетики — Finance.ua

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Шмигаль назвав потреби на відновлення української енергетики

Енергетика
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Шмигаль назвав потреби на відновлення української енергетики
Шмигаль назвав потреби на відновлення української енергетики
Згідно з останньою оцінкою Світового банку RDNA4 потреби на відновлення української енергетики становлять близько 68 млрд дол., тому уряд працює над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів, які мають забезпечити відбудову.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Для нашого уряду одним із пріоритетів на цей рік залишається робота над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів. Бо саме ці активи мають стати основним джерелом нашої відбудови. Україна буде добиватися повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів», — заявив Шмигаль.
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Він нагадав, що минулого тижня Україна отримала 752 млн фунтів від Великої Британії.
«Направили ці кошти на нашу оборону», — зазначив прем’єр.
Вчора Україна отримал 2,5 млрд канадських доларів від союзників із Канади. Це так само кошти, забезпечені доходами від російських активів.
«Направимо цей ресурс на першочергові потреби бюджету», — додав він.
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Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні.
Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уряд вже направив на відновлення та захист держави.
«Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким Агентство з розшуку та менеджменту активів продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн. Далі ці кошти будуть перераховані в бюджет і направлені у Фонд відновлення нашої держави. Цього року уряд виділяє десятки мільярдів гривень на відбудову», — підсумував він.
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За матеріалами:
Finance.ua
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