Допомога Україні vs імпорт російського газу та нафти: скільки грошей витратили країни ЄС — Finance.ua

Допомога Україні vs імпорт російського газу та нафти: скільки грошей витратили країни ЄС Сьогодні 17:19 — Енергетика

Допомога Україні vs імпорт російського газу та нафти: скільки грошей витратили країни ЄС

Країни Євросоюзу під час повномасштабної війни продовжують витрачати мільярди доларів на російські нафту та газ. Деякі країни витратили на імпорт енергоносіїв з рф більше грошей, ніж на підтримку України.

Про це повідомляє «Слово і діло».

Найбільше на імпорт російських енергоресурсів витратили Італія (23,55 млрд євро), Угорщина (20,53 млрд) та Нідерланди (20,14 млрд). Україні вони надали військову, фінансову та гуманітарну допомогу на 2,26 млрд євро, 0,05 млрд і 7,33 млрд відповідно.

Італія витратила 6,88 млрд на російську нафту, 0,3 млрд — на СПГ, 16,37 млрд — на природний газ. Угорщина заплатила 6,74 млрд за нафту і 13,79 млрд за природний газ. Нідерланди закупили російської нафти на 14,92 млрд євро, СПГ — на 5,22 млрд.

Словаччина витратила на російську нафту та газ 12,75 млрд євро, а на допомогу Україні — лише 0,71 млрд.

Допомога Франції Україні оцінюється в 4,89 млрд євро, а сума імпорту російських енергоносіїв — у 12,16 млрд. Так, Франція заплатила 10,56 млрд за російський СПГ та 1,6 млрд — за нафту.

Читайте також Зеленський: Найбільший вплив на нафтові ціни у світі має Трамп

Німеччина надала Україні допомоги на 17,26 млрд євро. Сума, заплачена за імпорт російської нафти, менша — 11,66 млрд.

Іспанія, Болгарія, Греція, Польща, Чехія, Бельгія, Румунія, Литва, Словенія, Португалія витратили на імпорт російських енергоресурсів більше ніж на допомогу Україні.

Фінляндія, Латвія, Швеція, Естонія, Хорватія, Австрія та Данія заплатили за російські енергоресурси меншу суму, ніж за військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Кіпр, Ірландія, Люксембург та Мальта надали Україні невелику допомогу, російські енергоресурси не імпортували.

Інфографіка: «Слово і діло»

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.