США вимагатимуть від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП — Рубіо — Finance.ua
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США вимагатимуть від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП — Рубіо

Світ
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США вимагатимуть від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП — Рубіо
США вимагатимуть від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП — Рубіо
США вимагатиме від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% внутрішнього валового продукту. США теж збираються збільшити видатки на оборону.
Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо під час пресконференції на засіданні НАТО.
За словами Рубіо, країни НАТО мають взяти на себе зобов’язання для протистояння загрозам.
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«Події останньої повномасштабної наземної війни в самому серці Європи нагадують про те, що жорстка сила все ще необхідна для стримування. Тому ми хочемо піти звідси з розумінням того, що ми знаходимося на шляху, реалістичному шляху до кожного з членів виконання обіцянки», — сказав Марко Рубіо.
Також Рубіо заявив, що Дональд Трамп очікує від інших країн альянсу виконання цієї обіцянки на збільшення витрат.
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«Він не проти НАТО. Він проти НАТО, яке не має можливостей, необхідних для виконання зобов’язань, які договір накладає на кожну країну-члена НАТО», — сказав Марко Рубіо.
Раніше коаліція європейських країн у НАТО погодилася щодо необхідності діалогу з росією. Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що «принаймні один європейський лідер має розпочати переговори».
За матеріалами:
suspilne.media
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