Китай придумав, як обходити мита Трампа коштом американців — Finance.ua

Китай придумав, як обходити мита Трампа коштом американців 07.05.2025, 01:31 — Світ

Китай придумав, як обходити мита Трампа коштом американців

Китайські компанії намагаються уникнути мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США: вони користуються схемою, яку американським службам складно контролювати.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Financial Times проаналізувала пропозиції китайських постачальників хімікатів і пакування, які звертаються до малих американських компаній із пропозицією постачати товари за схемою DDP (Delivery Duties Paid — «доставка з оплатою мит»). Це дозволяє експортеру покривати митні витрати замість імпортера.

За словами самих постачальників, вони занижують заявлену вартість вантажів або змінюють опис товару, аби зменшити митні збори.

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«Все частіше китайські заводи пропонують американським компаніям „взяти на себе мита“ й продавати товари за цінами, нижчими за суму мит, яку мали б сплатити», — сказав Райан Петерсен, CEO логістичної платформи Flexport.

Ця практика підриває зусилля США повернути виробництво в країну — одне з головних завдань тарифної політики Трампа. Водночас це може тимчасово знизити ціни для американських споживачів.

«Це звичайна схема ухилення від мита», — зазначає Дан Гарріс, юрист, який працює з компаніями, що імпортують з Китаю. За його словами, влада може притягнути до відповідальності американських учасників махінацій, але з китайськими партнерами зробити майже нічого не може.

Аарон Рубін, власник логістичної компанії ShipHero і бренду спортивного спорядження 93 Brand, підтверджує: китайські постачальники прямо пропонували йому DDP з повною оплатою мит. «Вони казали: «Ми все покриємо. Ви нічого не платите», — розповідає він.

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Рубін повідомив про такі пропозиції митній службі США, але турбується, що конкуренти погоджуються на такі умови, отримуючи несправедливу перевагу. «Мій бізнес не витримує конкуренції: я не можу платити 175% мита, коли інші не платять нічого», — каже він.

Один виробник продуктів харчування з Каліфорнії розповів, що після введення нових тарифів один китайський постачальник запропонував «підправити рахунок-фактуру, щоб уникнути мита». «У мене був вибір: або звільнити працівників, або взяти участь у шахрайстві», — сказав він.

Деякі китайські компанії також пропонували зареєструватися як «іноземний імпортер-рекордсмен», тобто юридично відповідати за сплату мит. Але американське законодавство дозволяє навіть іноземним компаніям без присутності в США внести невелику заставу й діяти як імпортери — що ускладнює стягнення штрафів.

Економічна Правда За матеріалами:

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