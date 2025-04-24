Як мита Трампа вдарили по Китаю — Finance.ua
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Як мита Трампа вдарили по Китаю

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Як мита Трампа вдарили по Китаю
Як мита Трампа вдарили по Китаю
Фабрики в Китаї почали сповільнювати виробництво і відправляти частину робітників у неоплачувану відпустку. Торгова війна, розв’язана президентом США Дональдом Трампом, скорочує замовлення на широкий спектр продукції — від джинсів до побутової техніки.
Про це повідомляє Financial Times.
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Оскільки більшість китайських товарів тепер обкладаються митами США в розмірі щонайменше 145%, деякі власники фабрик кажуть, що американські клієнти скасували або призупинили замовлення, що змусило їх скоротити виробництво.
Близько 15% усього китайського експорту минулого року припало на США. В інтерв’ю Financial Times і десятках постів у соціальних мережах робітники ділилися фотографіями зупинених виробничих ліній або повідомлень про припинення роботи фабрик, підкреслюючи, як тарифи починають діяти.

Робітників принесуть у жертву

Робітники заявили, що торгова війна призвела до зупинки виробництва на тиждень або більше на заводах, що випускають продукцію від підошов до джинсів, електричних розеток і переносних печей. Деякі власники фабрик заявили, що вони скорочують понаднормову роботу або роботу у вихідні.
Ван Сінь, голова Асоціації транскордонної електронної комерції Шеньчженя, галузевої групи, що представляє понад 2000 китайських торговців, сказала, що багато хто з них були «вкрай стурбовані» і віддали розпорядження фабрикам і постачальникам зупинити або відкласти поставки. Це спонукало деякі фабрики призупинити виробництво на один-два тижні, сказала вона.
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Три рекрутери на фабриках у Гуандуні, які працюють із виробниками, повідомили, що дедалі більше фабрик скорочують понаднормові та роботу у вихідні дні, і тільки фабрики, які найбільше залежать від американських замовлень, відправляють весь персонал у відпустку.
«Наші експортні замовлення зникли, тому ми тимчасово зупинилися», — сказала 28-річна працівниця заводу з виробництва пластмас у провінції Фуцзянь, яка попросила не називати її імені. Виробництво було зупинено вже тиждень, сказала вона.
Неясно, наскільки широко поширені призупинення роботи фабрик, сказав Хань Дунфан, засновник China Labour Bulletin, який уважно відстежує китайське виробництво і робочу силу. «Перебудова виробничого сектора Китаю буде довгостроковим процесом, і робітники будуть принесені в жертву», — сказав він.
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Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп розв’язав торговельну війну, встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%. Відтоді Пекін відповідав симетрично, обіцяючи йти до кінця.
Потім Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, а Пекін підняв мита на американські товари до 125%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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