Трамп: американські мита на китайський імпорт буде знижено — Finance.ua

Трамп: американські мита на китайський імпорт буде знижено Сьогодні 10:33

Президент США Дональд Трамп визнав, що оголошені ним на китайські товари мита в 145% є надто високими, і обіцяв, що знизить їх і доб’ється торговельної угоди з Пекіном.

«(Мита. — Ред.) у 145% - дуже високі. І вони не будуть настільки високими, навіть близько до настільки високих. (…) Вони суттєво знизяться, але не стануть нульовими», — заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Як зазначає The Hill, Трамп також висловив оптимізм з приводу укладення торговельної угоди з Китаєм.

«Ми будемо дуже люб’язні. Вони будуть дуже люб’язні, і подивимося, що буде. Але, зрештою, їм доведеться укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть мати справу зі Сполученими Штатами», — пояснив президент.

Він зазначив, що причина такого оптимізму ґрунтується на його «чудових стосунках» з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент висловив думку, що в конфлікті з Китаєм через мита рано чи пізно з’явиться просвіт.

«Жодна зі сторін не думає, що нинішній стан справ триватиме довго», — наводить агентство Associated Press витяги з промови Бессента на одному із закритих заходів.

Також він зазначив, що переговори з Китаєм будуть нелегкими і офіційно ще не стартували.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу на запитання про можливу торговельну угоду США з Китаєм відповіла, що американський президент Дональд Трамп сказав їй, що справи «просуваються дуже добре».

Як повідомлялося, Китай у відповідь на введення США мит у 145% на китайський імпорт ввів мита на американські товари в 125%.

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