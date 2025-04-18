Трамп заявив, що зможе домовитися з Китаєм за три-чотири тижні — Finance.ua

Трамп заявив, що зможе домовитися з Китаєм за три-чотири тижні Сьогодні 12:34

Трамп заявив, що зможе домовитися з Китаєм за три-чотири тижні

США протягом трьох-чотирьох тижнів, можливо, зможуть вирішити спірні торговельні питання з Китаєм.

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп. «Думаю, можливо, на це піде три-чотири тижні», — сказав він журналістам у Білому домі. Президент США додав, що китайське керівництво контактує з Вашингтоном щодо питання мит.

Водночас, говорячи про переговори з торговельними партнерами США з питань торгівлі та мит, Трамп зазначив, що не схильний поспішати. «Дехто каже, що нам треба робити це в прискореному темпі. А мені здається, що в нас повно часу», — зазначив президент США.

На його думку, якщо з Китаєм або з іншою країною не вдасться виробити угоду, то для Вашингтона в цьому немає нічого страшного. «Тоді ми просто визначимо рівень мит», — додав Трамп.

Розмірковуючи про те, чому він упевнений, що переговори щодо торгівлі з іншими країнами будуть успішними, він підкреслив, що американський ринок — привабливий. «У нас є те, чого немає більше ні в кого: це американські споживачі», — сказав Трамп.

Водночас, як йдеться в матеріалі Bloomberg , Трамп заявив, що не хоче продовжувати підвищувати мита щодо Китаю, оскільки це може зупинити торгівлю між двома країнами, і наголосив, що Пекін неодноразово намагався виступити посередником в угоді.

Трамп сказав, що офіційні особи, які, на його думку, представляли китайського лідера Сі Цзіньпіна, намагалися почати переговори.

Коли президента США запитали, чи зв’язувався з ним сам Сі, чи це були китайські чиновники, він відповів: «Ну, те саме. Я вважаю, що це дуже схоже. Це були б вищі ешелони Китаю».

«У певний момент я не хочу, щоб вони (мита — ред.) піднімалися вище, тому що в певний момент ви робите це там, де люди не купують. Так що я, можливо, не захочу підніматися вище, або я, можливо, не захочу навіть підніматися до цього рівня, — сказав Трамп. — Я можу захотіти опуститися нижче, тому що ви хочете, щоб люди купували».

«Навіть незважаючи на те, що тарифи протистоять один одному на неймовірно високому рівні, обидві країни, судячи з усього, зайняли публічну позицію: Білий дім заявив, що Китай повинен першим простягнути руку допомоги, а Пекін заявив, що вимоги США йому незрозумілі», — йдеться в матеріалі.

Проте Трамп висловив упевненість в угоді, яка включатиме торговельні поступки і угоду з продажу американських активів TikTok.

«Ну, у нас є угода щодо TikTok, але вона залежатиме від Китаю, тому ми просто відкладемо угоду, поки все не вирішиться», — сказав він.

Раніше Трамп заявляв, що заперечення Китаю проти його нових мит загальмували угоду з продажу TikTok і збереження роботи популярного додатка для обміну відео у США.

«Я думаю, що це хороша угода для Китаю, — сказав Трамп. — TikTok хороший для Китаю. І я думаю, вони хотіли б, щоб ми уклали угоду, особливо ту угоду, яку ми уклали з деякими з найкращих компаній у світі».

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