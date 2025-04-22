Долар упав до трирічного мінімуму до світових валют через заяви Трампа — Finance.ua

Долар упав до трирічного мінімуму до світових валют через заяви Трампа Сьогодні 11:02 — Валюта

Долар упав до трирічного мінімуму до світових валют через заяви Трампа

Долар упав до найнижчого рівня за три роки. Безперервні нападки президента Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи ще більше підірвали довіру інвесторів до економіки США.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс долара США відносно шести основних валют становив 98,454 після падіння до 97,923 на попередній сесії — рівня, який не спостерігався з березня 2022 року. Щодо євро долар торгується близько 3,5-річного мінімуму — 1,15.

Трамп посилив критику на адресу глави ФРС Джерома Пауелла, назвавши його «великим невдахою» і зажадавши від нього знизити процентні ставки «НЕГАЙНО», інакше виникне ризик уповільнення економіки.

Натиск Трампа послідував за тим, як минулого тижня Пауелл заявив, що центральний банк може дозволити собі проявити терпіння у визначенні своєї політики, і що ставки не варто знижувати, доки не стане зрозуміло, що тарифні плани США не призведуть до постійного зростання інфляції.

«Існує жахлива безвихідна ситуація» між Трампом і Пауеллом, що породжує «побоювання щодо того, що буде вжито якихось дій щодо заміни Пауелла, що викличе справжню паніку в доларі», — заявив Ерік Кубі, головний інвестиційний директор North Star Investment Management.

Торгові війни

На торговому фронті «кожен день, коли не укладаються угоди, які могли б принести хоч якесь полегшення, породжує постійну тривогу» з приводу того, що політика Трампа в її нинішньому вигляді може виявитися руйнівною для економіки, сказав Кубі.

Китай звинуватив Вашингтон у зловживанні митами і застеріг країни від укладення масштабнішої економічної угоди зі Сполученими Штатами його коштом, посиливши свою риторику в торговельній війні, що розгортається між двома найбільшими економіками світу.

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«Що довше тривають спекуляції про незалежність грошово-кредитної політики США, то довше долар США ризикує впасти», — заявив Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia.

За його словами, може знадобитися черговий розпродаж на ринку державних облігацій США або на ринку акцій США, щоб спонукати президента Трампа утриматися від подібних коментарів.

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