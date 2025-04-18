Курсові очікування змінилися: який курс долара очікують фінансові аналітики та банки через 12 місяців — Finance.ua

Курсові очікування змінилися: який курс долара очікують фінансові аналітики та банки через 12 місяців Сьогодні 12:03 — Валюта

Курсові очікування змінилися: який курс долара очікують фінансові аналітики та банки через 12 місяців

Банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування Національного банку України.

Таблиця: НБУ

Фінансові аналітики у квітні 2025 року очікують курс через 12 місяців 44,75 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за лютий (45,27 грн/долар).

Банкіри прогнозують курс на рівні 45,29 грн/долар. Це вище, ніж попередній прогноз за січень (45,31 грн/долар).

Населення прогнозує курс на рівні 43,36 грн/долар. У лютому громадяни чекали на курс 44,01 грн/долар, девальваційні очікування населення покращилися.

Керівники підприємств чекають на курс на рівні 44,23 грн/долар (дані за лютий).

Графік НБУ

Нагадаємо, аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.

За прогнозом KSE, курс долара становитиме:

42.6 грн (кінець 2024);

48.6 грн (2027).

Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/долар;

2025 рік — 45,0 грн/долар;

2025 рік — 46,8 грн/долар;

2027 рік — 48,6 грн/долар;

2028 рік — 50,2 грн/долар;

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