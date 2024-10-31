У Dragon Capital спрогнозували курс долара та інфляцію на 2025 рік — Finance.ua

У Dragon Capital спрогнозували курс долара та інфляцію на 2025 рік Сьогодні 16:02 — Валюта

У Dragon Capital спрогнозували курс долара та інфляцію на 2025 рік

Аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.

Про це свідчить економічний прогноз компанії на 2025 рік.

«Національний банк продовжує нормалізувати свою монетарну та валютно-курсову політику, поступово повертаючи її до засад мирного часу, але з урахуванням диспропорцій в економіці та ризиків, спричинених війною. Так, НБУ фактично повернувся до режиму інфляційного таргетування з ціллю 5%, і його підхід до управління валютним курсом буде підпорядкований досягненню інфляційної цілі», — зазначають аналітики.

У компанії очікують, що фундаментальний інфляційний тиск буде поступово вщухати завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів.

«Проте показник споживчої інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні-травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року», — додали в Dragon Capital.

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Таким чином, очікується, що НБУ буде утримувати ключову ставку на поточному рівні 13% і підтримувати стабільність курсу, поки споживча інфляція буде рухатися вгору.

«Очікуючи, що Нацбанк почне послаблювати монетарну політику в другій половині 2025 року, зокрема за рахунок повернення до практики керованої девальвації гривні, ми прогнозуємо послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року (-6,6% р/р) і оцінюємо середньорічний курс на рівні 43 грн/дол. США», — заявили аналітики компанії.

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Нагадаємо, експерти KSE Institute проаналізували майбутнє української економіки і склали прогноз щодо реального ВВП України, зарплат, рівня безробіття, курсу долара та інфляції. За їхнім прогнозом курс долара становитиме: 42.6 грн (кінець 2024); 48.6 грн (2027).

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