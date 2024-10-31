У Dragon Capital спрогнозували курс долара та інфляцію на 2025 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Dragon Capital спрогнозували курс долара та інфляцію на 2025 рік

Валюта
226
У Dragon Capital спрогнозували курс долара та інфляцію на 2025 рік
У Dragon Capital спрогнозували курс долара та інфляцію на 2025 рік
Аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.
Про це свідчить економічний прогноз компанії на 2025 рік.
«Національний банк продовжує нормалізувати свою монетарну та валютно-курсову політику, поступово повертаючи її до засад мирного часу, але з урахуванням диспропорцій в економіці та ризиків, спричинених війною. Так, НБУ фактично повернувся до режиму інфляційного таргетування з ціллю 5%, і його підхід до управління валютним курсом буде підпорядкований досягненню інфляційної цілі», — зазначають аналітики.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

У компанії очікують, що фундаментальний інфляційний тиск буде поступово вщухати завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів.
«Проте показник споживчої інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні-травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року», — додали в Dragon Capital.
Читайте також
Таким чином, очікується, що НБУ буде утримувати ключову ставку на поточному рівні 13% і підтримувати стабільність курсу, поки споживча інфляція буде рухатися вгору.
«Очікуючи, що Нацбанк почне послаблювати монетарну політику в другій половині 2025 року, зокрема за рахунок повернення до практики керованої девальвації гривні, ми прогнозуємо послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року (-6,6% р/р) і оцінюємо середньорічний курс на рівні 43 грн/дол. США», — заявили аналітики компанії.
Читайте також
Нагадаємо, експерти KSE Institute проаналізували майбутнє української економіки і склали прогноз щодо реального ВВП України, зарплат, рівня безробіття, курсу долара та інфляції. За їхнім прогнозом курс долара становитиме: 42.6 грн (кінець 2024); 48.6 грн (2027).
Приєднуйтеся до конференції «Жити на відсотки». Дізнавайтесь від експертів, як грамотно інвестувати в нерухомість, фондовий ринок, криптовалюту, землю та інші активи. Отримайте практичні інструменти для створення пасивного доходу. Реєструйтеся та навчиться ефективно інвестувати! А за промокодом FinanceGNV отримуйте знижку!
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.