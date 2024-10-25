Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки — Finance.ua

Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки
Експерти KSE Institute проаналізували майбутнє української економіки і склали прогноз щодо реального ВВП України, зарплат, рівня безробіття, курсу долара та інфляції.
Про це написав президент KSE Тимофій Милованов у Facebook.
«Перший раз за час війни KSE Institute аналізує майбутнє української економіки», — сказано в повідомленні.
Прогноз щодо економіки та відновлення
Аналітики KSE Institute прогнозують, що реальний ВВП України в 2027 буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.
Зростання реальної зарплати:
- -11.3% (2022);
- +3.6% (2023);
- +14.1% (2024).
Рівень безробіття:
- 21.1% (пік був у 2022);
- 18.2% (2023);
- 14.1% (2024);
- ~10% до 2027 року.
Експерти прогнозують, що кількість вакансій зростатиме попри зменшення населення. А найвищі зарплати спостерігатимуться в секторах ІТ, будівництві, оборонній промисловості.
Ситуація з енергетикою
У KSE Institute зазначають, що потужності електрогенерації зменшились вдвічі — до 18 ГВт. Збитки в енергетичному секторі складають $11 млрд.
Дефіцит електроенергії взимку 2024/25 буде 15−30% від пікового попиту. Тільки 88% компаній готові до можливих відключень світла. А електроенергія від дизель-генераторів коштує ~25 грн/кВт*год.
Прогнози щодо курсу
Курс долара становитиме:
- 42.6 грн (кінець 2024);
- 48.6 грн (2027).
Інфляція залишиться вище цільового рівня 5% до 2027 року.
Потреба у фінансовій допомозі буде $90 млрд до 2027 року
Довідка Finance.ua:
Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
- 2024 рік — 41,0 грн/долар;
- 2025 рік — 45,0 грн/долар;
- 2025 рік — 46,8 грн/долар;
- 2027 рік — 48,6 грн/долар;
- 2028 рік — 50,2 грн/долар;
- 2029 рік — 51,7 грн/долар.
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