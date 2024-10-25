Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки — Finance.ua
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Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки

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Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки
Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки
Експерти KSE Institute проаналізували майбутнє української економіки і склали прогноз щодо реального ВВП України, зарплат, рівня безробіття, курсу долара та інфляції.
Про це написав президент KSE Тимофій Милованов у Facebook.
«Перший раз за час війни KSE Institute аналізує майбутнє української економіки», — сказано в повідомленні.

Прогноз щодо економіки та відновлення

Аналітики KSE Institute прогнозують, що реальний ВВП України в 2027 буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.
Зростання реальної зарплати:
  • -11.3% (2022);
  • +3.6% (2023);
  • +14.1% (2024).
Рівень безробіття:
  • 21.1% (пік був у 2022);
  • 18.2% (2023);
  • 14.1% (2024);
  • ~10% до 2027 року.
Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки
Експерти прогнозують, що кількість вакансій зростатиме попри зменшення населення. А найвищі зарплати спостерігатимуться в секторах ІТ, будівництві, оборонній промисловості.

Ситуація з енергетикою

У KSE Institute зазначають, що потужності електрогенерації зменшились вдвічі — до 18 ГВт. Збитки в енергетичному секторі складають $11 млрд.
Дефіцит електроенергії взимку 2024/25 буде 15−30% від пікового попиту. Тільки 88% компаній готові до можливих відключень світла. А електроенергія від дизель-генераторів коштує ~25 грн/кВт*год.

Прогнози щодо курсу

Курс долара становитиме:
  • 42.6 грн (кінець 2024);
  • 48.6 грн (2027).
Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки
Інфляція залишиться вище цільового рівня 5% до 2027 року.
Потреба у фінансовій допомозі буде $90 млрд до 2027 року

Довідка Finance.ua:

Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
  • 2024 рік — 41,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 45,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 46,8 грн/долар;
  • 2027 рік — 48,6 грн/долар;
  • 2028 рік — 50,2 грн/долар;
  • 2029 рік — 51,7 грн/долар.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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