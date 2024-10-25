Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки — Finance.ua

Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки Сьогодні 12:02 — Валюта

Курс долара, зарплати, інфляція: у KSE спрогнозували майбутнє української економіки

Експерти KSE Institute проаналізували майбутнє української економіки і склали прогноз щодо реального ВВП України, зарплат, рівня безробіття, курсу долара та інфляції.

Про це написав президент KSE Тимофій Милованов у Facebook.

«Перший раз за час війни KSE Institute аналізує майбутнє української економіки», — сказано в повідомленні.

Прогноз щодо економіки та відновлення

реальний ВВП України в 2027 буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня. Аналітики KSE Institute прогнозують , щов 2027 буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.

Зростання реальної зарплати:

-11.3% (2022);

+3.6% (2023);

+14.1% (2024).

Рівень безробіття:

21.1% (пік був у 2022);

18.2% (2023);

14.1% (2024);

~10% до 2027 року.

Експерти прогнозують, що кількість вакансій зростатиме попри зменшення населення. А найвищі зарплати спостерігатимуться в секторах ІТ, будівництві, оборонній промисловості.

Ситуація з енергетикою

У KSE Institute зазначають, що потужності електрогенерації зменшились вдвічі — до 18 ГВт. Збитки в енергетичному секторі складають $11 млрд.

Дефіцит електроенергії взимку 2024/25 буде 15−30% від пікового попиту. Тільки 88% компаній готові до можливих відключень світла. А електроенергія від дизель-генераторів коштує ~25 грн/кВт*год.

Прогнози щодо курсу

Курс долара становитиме:

42.6 грн (кінець 2024);

48.6 грн (2027).

Інфляція залишиться вище цільового рівня 5% до 2027 року.

Потреба у фінансовій допомозі буде $90 млрд до 2027 року

Довідка Finance.ua:

Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/долар;

2025 рік — 45,0 грн/долар;

2025 рік — 46,8 грн/долар;

2027 рік — 48,6 грн/долар;

2028 рік — 50,2 грн/долар;

2029 рік — 51,7 грн/долар.

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