«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається — Finance.ua

«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається Сьогодні 16:00 — Валюта

«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається

Українці стають менш охочими до готівкової валюти. Про це свідчить тенденція до зменшення купівлі валюти, через що останніми днями її пропозиція на готівковому ринку навіть перевищує попит.

Про це заявив на брифінгу з монетарної політики Національного банку України заступник голови правління фінрегулятора Юрій Гелетій.

Він зазначив, що середньоденний попит на готівковому валютному ринку в України знизився, раніше він становив:

у лютому — $41 млн;

у березні — $31 млн;

у квітні — $17 млн.

«У нас суттєво зменшилась активність домогосподарств. Ми наразі спостерігаємо навіть чисту пропозицію протягом останніх днів», — сказав Гелетій.

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Крім того, на безготівковому ринку валова пропозиція валюти також суттєво збільшилася — з $213 млн на день в лютому до $240 млн в березні, от валовий попит маржинально збільшився несуттєво. З огляду на це в НБУ констатували ревальвацію гривні відносно долара у березні та квітні.

При цьому чиста купівля валюти населенням в березні становила $720 млн. У лютому та січні цей показник становив $958 млн та $1,48 млрд відповідно.

Юрій Гелетій зазначив, що через тарифні протистояння сталася девальвація долара до євро. Тому наразі Нацбанк відстежує ситуацію на глобальних фінансових ринках, де спостерігається збільшення волатильності.

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ми спостерігаємо наразі девальвацію до євро», — сказав заступник голови НБУ. «Незважаючи на ревальвацію в парі гривня-долар, з урахуванням того, що основною валютою прив’язки є долар, відповідно курс гривні до євро та інших валют обраховується по крос-курсах, тому», — сказав заступник голови НБУ.

Раніше фінансист інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса заявив, що торговельні війни президента США Дональда Трампа вже впливають на українську валюту. Непередбачуваність політики США зміцнює євро, що може змусити НБУ до валютних інтервенцій, аби утримати стабільність гривні до євро. Це в свою чергу лише посилить тенденцію до здешевлення долара, який також втрачає позиції щодо швейцарського франка та інших стабільних валют.

Обозреватель За матеріалами:

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