Чому українці менше купують валюти — думка експертів Сьогодні 08:03 — Валюта

Чому українці менше купують валюти — думка експертів

На думку фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, найближчими місяцями обсяги ввезення готівки можуть ще знизитися, але несуттєво. Про це пише Мінфін.

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«Доступність покупки безготівкової валюти, особливо за межами вітчизняної банківської системи та існуючих в ній валютних обмежень, може перенаправити частину попиту із готівки в безготівку. Однак у середньостроковій перспективі значний імпорт готівки збережеться, особливо якщо питання збереження курсової стабільності залишатиметься актуальним із наближенням 2026 року», — говорить він.

Михайло Демків звертає увагу на зміну тенденції обрання українцями валюти. Традиційно, в Україні долар становив приблизно 90% ввезеної валюти, однак останнім часом відчутно зріс інтерес до євро, а тому на долар припадає вже близько 75% «імпорту» кешу. Така тенденції співпадає зі зростанням курсу євро щодо долара через економічну політику Дональда Трампа — за рік європейська валюта подорожчала майже на 7%.

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За словами Олександра Куцовського, зниження попиту на валюту може мати сезонний характер. Принаймні саме так відбувалося минулого року. Зокрема, за його словами, у січні 2024 року обсяг валюти, що завозилась до України, становив $1,864 млрд, вже у лютому цей показник знизився до $1,137 млрд, а в березні — до $855 млн в еквіваленті. Тобто за три місяці падіння склало понад мільярд доларів.

«Останні два роки спостерігається значне підвищення попиту в перший місяць року з поступовою нормалізацією в наступні два місяці. Наразі зниження попиту частково обумовлене поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ щодо посилення відсоткової політики та стабілізації курсу гривні. Лютневі очікування підписання „мирної угоди“ також сформували позитивний настрій щодо зміцнення гривні, що значно зменшило попит на готівкову валюту серед населення», — відзначає Куцовський.

Директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінуправління Правекс Банку Артем Красовський відзначає, що тенденція зниження попиту на валюту посилилась разом із ослабленням американської валюти через економічну політику США з подальшою турбулентністю на світових ринках.

Серед інших чинників, які призводять до падіння інтересу населення до валюти, начальниця департаменту забезпечення готівковими грошовими засобами Укрсиббанку Олена Михайленко називає зменшення гривневої ліквідності у населення, а також переорієнтування збережень громадян у безготівкову форму, в тому числі електронні інструменти та криптовалюти.

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