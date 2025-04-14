Долар падає до світових валют через кризу довіри до США — Finance.ua

Долар падає до світових валют через кризу довіри до США Сьогодні 14:46 — Валюта

Долар падає до світових валют через кризу довіри до США

Долар продовжує падати, оскільки довіра інвесторів до світової резервної валюти залишається під питанням після серії заяв президента США Дональда Трампа, пов’язаних із тарифами.

Про це повідомляє Reuters

Інвестори готуються до ще одного нестабільного тижня, оскільки введення Трампом, а потім раптове відтермінування мита на товари, що імпортуються в США, продовжують сіяти сум’яття.

Щодо кошика шести валют долар США тримається близько трирічного мінімуму на рівні 99,77.

Білий дім надав виняток із високих мит для смартфонів, комп’ютерів і деяких інших електронних товарів, що імпортуються переважно з Китаю.

Пізніше Трамп сказав, що цей крок буде недовгим. Він заявив, що оголосить розмір мита на імпортовані напівпровідники наступного тижня, додавши, що стосовно деяких компаній у цьому секторі буде виявлено гнучкість.

«На даний момент… до цього питання ставляться хаотично, жорстко і з натиском, і ці заходи створили велику невизначеність. Ці грозові хмари нікуди не поділися», — сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Курс євро

Євро стабілізувався на рівні 1,1359, коливаючись поблизу трирічного максимуму п’ятниці, оскільки інвестори кинулися до єдиної валюти після кризи довіри до долара.

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«Я думаю, ми могли б побачити євро на рівні 1,20 долара десь до кінця липня, початку серпня», — сказав Сікамор з IG.

Зростаюча нервозність серед інвесторів з приводу володіння американськими активами змусила декого з них позбутися цих позицій і перевести гроші на інші ринки, включно з Європою, що сприяло зростанню євро.

Дедоларизація

«Ринок переоцінює структурну привабливість долара як глобальної резервної валюти і переживає процес швидкої дедоларизації», — написав у клієнтській записці Джордж Саравелос, керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank.

За його словами, процес дедоларизації ще не завершено, проте поки що незрозуміло, як розвиватиметься цей процес і якою буде остаточна нова рівновага в глобальній фінансовій архітектурі.

Різкий розпродаж на ринку казначейських облігацій США минулого тижня, чинив величезний тиск на долар.

«Ніде це не проявляється так очевидно, як на тлі триваючого й одночасного обвалу на валютному ринку та ринку облігацій США», — заявив Deutsche Bank.

Долар опустився до 10-річного мінімуму щодо швейцарського франка на рівні 0,8188. Фунт стерлінгів зберіг більшу частину свого зростання на 1,7% з минулого тижня і склав 1,3099 долара. Щодо єни долар впав на 0,22% до 143,24. Австралійський долар виріс на 0,08% до 0,6299, продовживши своє більш ніж 4%-ве зростання порівняно з минулим тижнем.

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