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НБУ підкріпив банки готівкою

Валюта
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НБУ продовжить підтримувати валютну ліквідність
НБУ продовжить підтримувати валютну ліквідність
Національний банк України превентивно провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас. Попит на такі операції з боку банків залишається помірним.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Результати операцій НБУ 4 листопада

Результати операцій НБУ із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 4 листопада:
  • загальний оголошений обсяг операцій — 50 млн дол. США та 50 млн євро;
  • кількість учасників — чотири банки;
  • загальний обсяг заявок — 40 млн дол. США та 21,4 млн євро;
  • заявки задоволені в повному обсязі.
Загалом за підсумками 3−4 листопада 2026 року оголошена в межах операцій пропозиція валюти більш ніж втричі перевищувала фактичний попит з боку банків.

НБУ продовжить підтримувати валютну ліквідність

Як і передбачено режимом керованої гнучкості, курс гривні рухається в обидва боки: не лише послаблюється, а й зміцнюється. Зокрема, офіційний курс гривні, порахований 4 листопада на наступний день, зміцнився до 45,5 грн/дол. США, а курс продажу долара США в готівковому сегменті валютного ринку за підсумками 04 листопада — до 46,4 грн/дол. США.
«Національний банк готовий і надалі докладати зусиль для підтримання стійкості валютного ринку. Попри відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти в банків, НБУ планує здійснити такі операції і 5 листопада. Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність фінансової системи на належному рівні для задоволення потреб українців», — зазначив регулятор.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що на початку листопада попит на іноземну валюту зріс через збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону та безпеку, тоді як її пропозиція залишалася обмеженою. Національний банк зазначав, що уважно стежить за ситуацією та готовий за потреби докладати додаткових зусиль для забезпечення стійкості валютного ринку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринокБанки УкраїниНБУ
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