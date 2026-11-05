НБУ підкріпив банки готівкою

Національний банк України превентивно провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас. Попит на такі операції з боку банків залишається помірним.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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Результати операцій НБУ 4 листопада

Результати операцій НБУ із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 4 листопада:

загальний оголошений обсяг операцій — 50 млн дол. США та 50 млн євро;

кількість учасників — чотири банки;

загальний обсяг заявок — 40 млн дол. США та 21,4 млн євро;

заявки задоволені в повному обсязі.

Загалом за підсумками 3−4 листопада 2026 року оголошена в межах операцій пропозиція валюти більш ніж втричі перевищувала фактичний попит з боку банків.

НБУ продовжить підтримувати валютну ліквідність

Як і передбачено режимом керованої гнучкості, курс гривні рухається в обидва боки: не лише послаблюється, а й зміцнюється. Зокрема, офіційний курс гривні, порахований 4 листопада на наступний день, зміцнився до 45,5 грн/дол. США, а курс продажу долара США в готівковому сегменті валютного ринку за підсумками 04 листопада — до 46,4 грн/дол. США.

«Національний банк готовий і надалі докладати зусиль для підтримання стійкості валютного ринку. Попри відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти в банків, НБУ планує здійснити такі операції і 5 листопада. Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність фінансової системи на належному рівні для задоволення потреб українців», — зазначив регулятор.