Коли долар коштуватиме 50 гривень: прогноз інвестиційного банкіра

Інвестиційний банкір Сергій Фурса оцінив перспективи гривні та розповів, чи варто українцям готуватися до зростання курсу долара до 50 гривень. За його прогнозом, найближчим часом такого рівня не буде, однак він може стати реальністю наприкінці 2027-го або в середині 2028 року.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Коли долар коштуватиме 50 гривень

За словами Фурси, щороку гривня поступово девальвує приблизно на 5−10%. Така динаміка є нормальною, а під час повномасштабної війни Національний банк України дозволяє курсу змінюватися саме в цих межах.

Тому найближчим часом різкого зростання долара очікувати не варто. Водночас позначки 50 гривень американська валюта, найімовірніше, досягне наприкінці 2027 року або приблизно в середині 2028-го.

Що стримує девальвацію гривні

«Запорукою відносної, а насправді стабільної ситуації на валютному ринку є надходження західної допомоги. Тому критично важливо не втратити цю допомогу. І тут ключове звернення — до президента та депутатів щодо ухвалення реформ. Якщо вони голосуватимуть за необхідні закони, гроші продовжать надходити в Україну, Нацбанк поповнюватиме резерви й матиме змогу стримувати девальвацію гривні», — пояснив експерт.

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Якщо депутати підтримають необхідні законодавчі зміни, Україна залишиться в межах базового сценарію. Нацбанк матиме достатньо резервів, тому різких коливань валютного курсу не очікується.

Фурса наголосив, що під час повномасштабної війни ринкового курсу гривні фактично не існує. Тому немає принципової різниці, чи коштуватиме долар 50, 100 або 150 гривень: усе залежить від рішень Національного банку та його можливостей підтримувати валютний ринок.

Чому зріс попит на долар серед населення

Банкір зауважив, що остання зміна курсу на кілька відсотків не є стрибком, а належить до звичайних ринкових коливань.

«Те, що ми побачили останнім часом, коли курс змінився на кілька відсотків, — це не стрибок, а звичайний рух. У цьому немає нічого особливого. Це український рефлекс — нервувати, коли гривня змінюється на кілька відсотків. Ми побачили, наприклад, що вперше за кілька років з’явилася суттєва різниця між чорним, вуличним курсом і міжбанківським ринком», — зазначає Фурса і додає, що причин для паніки немає, поки у Нацбанку достатньо резервів і він контролює ситуацію.