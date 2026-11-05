Долар після виборів у США та нові дії НБУ: що з курсом (відео)

Чи наблизиться долар до 46,50 грн, а євро до 52,10 грн вже 5−11 листопада? Після проміжних виборів у США та на тлі протистояння Вашингтона й Тегерана світові фінансові ринки залишаються нестабільними.

Про це в новому відео на YouTube-каналі «Мінфін» розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв.

Як результати виборів у США вплинуть на долар

Проміжні вибори у США змінили розстановку політичних сил у Конгресі та Сенаті. За словами Олексія Козирєва, демократи забезпечили собі більшість у Сенаті, а за попередніми прогнозами американських ЗМІ, повертають контроль і над Палатою представників.

Таким чином, Республіканська партія втрачає контроль над обома палатами Конгресу, які раніше перебували під її впливом. Президент Дональд Трамп уже заявив про готовність співпрацювати з оновленим складом законодавчого органу.

Це важлива зміна, оскільки раніше республіканці контролювали обидві палати й Трамп мав більше важелів впливу на різні гілки влади. Тепер демократи зможуть активніше контролювати його політику та впливати на окремі напрямки діяльності адміністрації.

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Зміни можуть позначитися й на бюджетній політиці США. Зокрема, Трамп уже висловлював готовність обговорювати з Конгресом законопроєкти щодо підвищення ліміту державного боргу.

Наразі державний борг США перевищує 40 трильйонів доларів. Необхідність перегляду боргового ліміту залишається одним із ризиків для американської економіки. Якщо відповідних рішень не ухвалюватимуть, це може призвести до шатдауну.

Попередні шатдауни негативно впливали на позиції долара. Тому результати проміжних виборів і подальші відносини між Трампом та Конгресом залишатимуться важливими чинниками для валютного ринку.

Як протистояння США та Ірану впливає на ціни на нафту

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Попри окремі позитивні сигнали для ринку енергоносіїв, протистояння між США та Іраном періодично загострюється.

За словами експерта, Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку для частини суден. Це залишається однією з головних причин зростання світових цін на дизельне пальне та інші енергоносії.

За прогнозом Олексія Козирєва, з 5 до 11 листопада нафта Brent торгуватиметься в діапазоні 91−110 доларів за барель. Подальша динаміка залежатиме від результатів переговорів між США та Іраном.

Які проблеми в ЄС впливатимуть на курс валют

На міжнародні ринки тиснуть не лише геополітичні ризики, а й економічні проблеми окремих європейських країн. Зокрема, наближаються позачергові вибори в Іспанії, у Франції триває фінансова криза, а Німеччина також стикається з низкою економічних проблем.

Одним із головних викликів для Європейського Союзу залишається висока вартість енергоносіїв. Вона провокує інфляцію та водночас посилює очікування інвесторів щодо можливого підвищення процентних ставок Європейським центральним банком наприкінці року на 0,25 відсоткового пункту.

Якщо ЄЦБ підвищить ставки, дохідність єврових активів зросте, що може зробити їх привабливішими для інвесторів.

Водночас процентні ставки Федеральної резервної системи США залишаються вищими, що підтримує попит на американські активи та долар.

Що буде із цінами на золото та срібло

Результати проміжних виборів у США позитивно вплинули на котирування золота. Перемога демократів посилила політичну невизначеність у країні, через що частина інвесторів почала переводити кошти з долара в захисні активи, зокрема золото.

Додатковим чинником стало зниження дохідності американських казначейських облігацій. У результаті після виборів золото дещо зміцнило свої позиції.

Надалі на його вартість впливатимуть кілька чинників:

динаміка долара щодо інших світових валют;

рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок;

відносини між Дональдом Трампом та оновленим Конгресом;

розвиток військових конфліктів, передусім протистояння США та Ірану;

ситуація в Україні та Європі;

промисловий попит на дорогоцінні метали.

Водночас на срібло промисловий попит впливає значно сильніше, ніж на золото. Його використовують у виробництві електромобілів, акумуляторів, обладнання для дата-центрів та електроніки.

Скільки доларів витратить Нацбанк для підтримки гривні

Одним із головних чинників впливу на український валютний ринок залишатимуться інтервенції Національного банку. Регулятор продовжить активно продавати валюту, щоб задовольнити попит на міжбанку та стримати девальвацію гривні.

За прогнозом Олексія Козирєва, із 5 до 11 листопада НБУ може витратити на підтримку гривні від 1,45 до 1,93 мільярда доларів.

Експерт не виключає, що регулятор поб’є попередній рекорд, коли лише за один тиждень витратив на підтримку гривні майже 1,8 мільярда доларів.

Населення продовжує активно купувати валюту

Ще одним чинником тиску на гривню залишається поведінка населення. Після різкого зростання курсу долара українці почали активніше купувати валюту в обмінниках і на банківські картки . В окремі дні перевищення обсягів купівлі валюти населенням над її продажем майже сягало 200 мільйонів доларів.

На період із 5 до 11 листопада Олексій Козирєв прогнозує, що населення купуватиме від 65 до 140 мільйонів доларів на день. Такий попит зберігатиметься до вичерпання нових лімітів НБУ на купівлю валюти на банківські картки та поступового зниження ажіотажу серед населення.

Водночас експерт очікує подальшої стабілізації ситуації та поступового вирівнювання цінників в обмінниках і банківських касах.