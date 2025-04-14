Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:01 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Минулого тижня торгівля на валютному ринку України (ВРУ) дещо пожвавилась, попит на інвалюту почав поновлюватися, тож і курс гривня/долар зростав.

Про це розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний курс Національного банку змінювався таким чином:

7 квітня — 41,1941 грн/$;

8 квітня — 41,0807 грн/$

9 квітня — 41,1740 грн/$

10 квітня — 41,2751 грн/$;

11 квітня — 41,4031 грн/$

14 квітня — 41,3879 грн/$.

На готівковому ринку ціни на долар почали поступово зростати з понеділка і чотири дні планомірно йшли вгору. В понеділок-вівторок середні курси купівлі/продажу в банківських касах зросли з 40,67/41,29 грн/$ до 40,70/41,31 грн/$, а вже у четвер дісталися 40,98/41,57 грн/$, що стимулювалось поступовим зростання попиту. Курси трохи відступили лише в п’ятницю — до 40,97/56 грн/$.

На ВРУ поступово відновлювався попит на долар, який просідав тижнем раніше. Якщо в понеділок це не призвело до зростання котирувань (вони навіть просіли з 41,14 грн/$ до 41,07 грн/$ завдяки стабільному валютному продажу з боку експортерів), то вже у вівторок регулятору довелось збільшити обсяг інтервенцій і ринок дістався 41,185 грн/$, а у середу — 41,29 грн/$. Пік же попиту припав на четвер, коли безготівкові курси зросли з 41,35 грн/$ до 41,43 грн/$, та вже п’ятницю вони відступили до 41,32 грн/$ на зменшенні валютних купівель.

Минулого тижня регулятору довелось на 36,8% збільшити загальний обсяг своїх інтервенцій. За офіційним звітом, з 7 по 11 квітня він зріс з $391,9 млн $536,2 млн. Це менше середнього значення за 14 тижнів 2025 року, яке становить $709,1 млн.

«Середньоденний обсяг інтервенцій регулятора минулого тижня зріс з $77 млн до $107,2 млн. Спостерігаємо відновлення валютного попиту з боку бізнесу, передусім енергетичного. Та ще рано казати про стабільно високі покупки, ми тільки повертаємось до обсягів березня. Відчуваємо ситуативне зростання інтересу до валюти, яке більшість днів перекривалося поточними продажами експортерів (забезпечують більше половини пропозиції). НБУ ж продовжує, як і раніше, покривати структурний дефіцит, і, як демонструє останній звіт щодо зростання міжнародних резервів, має для цього всі можливості», — зазначила Золотько.

В понеділок Нацбанк відзвітував про збільшення за підсумком березня міжнародних резервів на 5,6% — до $42,4 млрд. Передусім за рахунок міжнародних партнерів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), ще $409,6 млн залучили завдяки розміщенням валютних облігацій внутрішньої державної позики та $398,6 млн від МВФ в рамках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Водночас було зафіксоване зменшення чистої валютної продажі НБУ на 12,5% відносно лютого — до $2,6 млрд і ще $1,5 млрд сплатили за держборгом.

«Збільшення резервів позитивно впливає на валютний ринок, доводячи спроможність регулятора й надалі здійснювати інтервенції, тримаючи обстановку під повним контролем. Перед Пасхою ситуація на ВРУ має бути стабільною, а населення, за традицією, може збільшити валютні продажі перед Великоднем, стимулюючи укріплення гривні на готівковому ринку. Водночас профучасники будуть очікувати на рішення регулятора щодо облікової ставки 17 квітня», — сказала Золотько.

Ще минулого тижня помітно зріс офіційний курс в парі гривня/євро (з 45,5524 грн/€ на 7 квітня до 46,9153 грн/€ на 14 квітня), та це пов’язано не з внутрішньо українськими причинами, а передусім із рекордним курсовим стрибком у парі євро/долар на міжнародному ринку — до 1,1355. Якщо котирування євро/долар у світі зростатиме й далі, то європейська валюта продовжить дорожчати й в Україні, оскільки курс гривня/євро обраховується через міжнародний цінник.

Довідка Finance.ua:

станом на кінець березня 2025 року офіційний курс гривні до долара зміцнився на 1,4% порівняно з кінцем 2024 року. За перший квартал 2025 року середній офіційний курс гривні до долара склав 41,75 грн/дол., в т. ч. у березні — 41,48 грн/дол.;

у березні — 41,48 грн/дол.; минулого тижня Національний банк встановив офіційний курс гривні на рівні 41.19 грн/$, що є цьогорічним рекордом. Крім того, регулятор зменшив інтервенції до мінімуму від початку року.

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