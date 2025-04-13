Гривня зміцнилася на 1,4% проти долара у першому кварталі — Finance.ua
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Гривня зміцнилася на 1,4% проти долара у першому кварталі

Валюта
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Гривня зміцнилася на 1,4% проти долара у першому кварталі
Гривня зміцнилася на 1,4% проти долара у першому кварталі, www.freepik.com
Станом на кінець березня 2025 року офіційний курс гривні до долара зміцнився на 1,4% порівняно з кінцем 2024 року.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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За перший квартал 2025 року середній офіційний курс гривні до долара склав 41,75 грн/дол., в т. ч. у березні — 41,48 грн/дол.
За офіційним курсом до американського долара на кінець березня 2025 р. (до 31 грудня 2024 р.) гривня посилилась на 1,4%.
За середньомісячним офіційним курсом (місяць до попереднього місяця) гривня зміцнювалась два останні місяці: у лютому (+1,1%) та березні (+0,5%).

Інтервенції НБУ

Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу за березень 2025 року склав $2,62 млрд (проти $3,06 млрд у лютому і $3,76 млрд у січні).
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Це найменший обсяг інтервенцій за останні пів року. Обсяг продажу валюти НБУ на міжбанку скорочується третій місяць поспіль.

Валютний міжбанк (без НБУ)

Обсяг купівлі-продажу валюти банками на міжбанку (без НБУ) у березні 2025 року склав $3,05 млрд (середнє значення у 2024 році — $2,46 млрд). Це максимум з початку війни.

Населення

На фоні ревальвації гривні попит на валюту з боку населення помітно впав.
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Сальдо чистого продажу валюти населенню на готівковому і безготівковому ринку зменшилось до $0,72 млрд (проти $0,96 млрд у лютому, $1,48 млрд у січні). Це мінімум за останні 12 місяців.
«Отже, у березні ситуація на валютному ринку продовжила визначатись помірною ревальвацією гривні проти долара США внаслідок дії декількох факторів, в тому числі ослабленням американської валюти проти основних світових валют (євро, єни, швейцарського франку до мінімумів за останні пів року) внаслідок розгортання торгівельної війни та зменшення довіри до долара як тихої гавані, а також на фоні суттєвих обсягів надходження міжнародної допомоги у березні», — зазначив Гетманцев.
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За матеріалами:
Finance.ua
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