Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні — Finance.ua

Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні Сьогодні 09:44 — Валюта

Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні

Національний банк України ініціював публічну дискусію щодо майбутнього дизайну гривні.

«Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців — як істориків, митців, експертів та просто громадян», — вказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

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У Нацбанку кажуть, що дизайн банкнот, якими ми користуємося, затверджений у 1992 році. Звісно, він модернізувався за цей час, наразі в обігу перебуває четверте технологічне покоління гривні, посилився захист грошей. Але концепція залишилася незмінною: відтворення на лицьовій стороні портретів постатей, які зробили значний внесок у розбудову Української держави на різних історичних етапах. А на зворотному боці — зображення архітектурних пам’яток, пов’язаних із діяльністю цих видатних особистостей, зображених на лицьовому боці.

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Пишний підкреслив, що за три десятиліття Україна та її громадяни змінилися, і нинішнє покоління має сказати своє слово, адже зараз твориться нова сторінка історії.

Він наголосив, що справедливим буде здійснити пошук нових образів для банкнот, щоб передати образ України теперішнього час.

Національний банк України готується випустити нову партію монет номіналом 50 копійок вже «шагами». Ці оновлені монети з’являться в обігу після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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