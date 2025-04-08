Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні

Валюта
41
Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні
Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні
Національний банк України ініціював публічну дискусію щодо майбутнього дизайну гривні.
«Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців — як істориків, митців, експертів та просто громадян», — вказав голова Національного банку України Андрій Пишний.
Читайте також
У Нацбанку кажуть, що дизайн банкнот, якими ми користуємося, затверджений у 1992 році. Звісно, він модернізувався за цей час, наразі в обігу перебуває четверте технологічне покоління гривні, посилився захист грошей. Але концепція залишилася незмінною: відтворення на лицьовій стороні портретів постатей, які зробили значний внесок у розбудову Української держави на різних історичних етапах. А на зворотному боці — зображення архітектурних пам’яток, пов’язаних із діяльністю цих видатних особистостей, зображених на лицьовому боці.
Читайте також
Пишний підкреслив, що за три десятиліття Україна та її громадяни змінилися, і нинішнє покоління має сказати своє слово, адже зараз твориться нова сторінка історії.
Він наголосив, що справедливим буде здійснити пошук нових образів для банкнот, щоб передати образ України теперішнього час.
Читайте також
Національний банк України готується випустити нову партію монет номіналом 50 копійок вже «шагами». Ці оновлені монети з’являться в обігу після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою, заявив голова НБУ Андрій Пишний.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems