Середній офіційний курс гривні до долара в березні зміцнився — НБУ Сьогодні 17:01 — Валюта

Середній офіційний курс гривні до долара в березні зміцнився — НБУ

Чистий попит на іноземну валюту в березні надалі знижувався завдяки зростанню її пропозиції з боку бізнесу. Цьому сприяли відносно стабільна ситуація з експортом та конвертація валюти для сплати річних і квартальних податків. Також знизився чистий попит з боку населення на тлі поліпшення курсових очікувань.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Обсяги інтервенцій НБУ у березні зменшилася на тлі зростання пропозиції валюти з боку бізнесу.

Графік: НБУ

Зростанню пропозиції іноземної у валюти в березні сприяли:

відносно стійка ситуація з експортом;

конвертація валюти для сплати річних і квартальних податків.

У Нацбанку зазначаються, що в березні знизився чистий попит на готівкову валюту з боку населення на тлі поліпшення курсових очікувань. У результаті сальдо інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти скоротилося до 2.6 млрд дол.

Середній офіційний курс гривні до долара в березні зміцнився, а різниця з готівковим не перевищувала 1.1%. Водночас курс гривні до євро, який протягом тривалого періоду зміцнювався, помірно послабився під впливом динаміки валютної пари EUR/USD.

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Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов раніше заявив , що запроваджені президентом США Дональдом Трампом нові мита можуть вплинути на світову економіку. Та для України головним фактором є війна. «Звісно, існує досить велика спокуса в оцінці і прогнозах ситуації на валютному ринку прив’язатися до митної політики Сполучених Штатів. Однак у нас триває війна і, на щастя, вчасно вжиті монетарні заходи убезпечили український валютний ринок від провалля», — сказав він.

Як зазначали експерти інвесткомпанії ICU, курс долара останнім часом стабілізувався близько позначки 41,5 гривень. НБУ може не поспішати з девальвацією гривні у найближчі місяці.

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