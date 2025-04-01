Яким буде курс долару у найближчі місяці: прогноз ICU — Finance.ua

Яким буде курс долару у найближчі місяці: прогноз ICU
Курс долара останнім часом стабілізувався близько позначки 41,5 гривень. НБУ може не поспішати з девальвацією гривні у найближчі місяці.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, минулого тижня НБУ довелося задовольняти ситуативно збільшений попит на валюту: інтервенції зросли на третину до 846 млн доларів.
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«Цілком можливо, що під кінець місяця та кварталу підприємства активізували купівлю валюти для виплати дивідендів та/або відсотків за іноземними кредитами», — вважають аналітики.
Збільшення інтервенцій дозволило НБУ навіть посилити офіційний курс гривні на 0,1% до 41.49 грн/долар. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня залишилася на рівні 41,2−41,8 грн/долар.
«Дії НБУ показують, що регулятор прагне зберігати офіційний курс неподалік від 41,5 грн/долар навіть попри те, що відбувалося різке та значне збільшення купівлі валюти на міжбанківському ринку», — зазначають в інвесткомпанії ICU.
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На думку аналітиків, НБУ наразі може продовжити відкладати перехід до поступового ослаблення курсу гривні, демонструючи тривалу курсову стабільність.
«Окрім того, передбачене меморандумом МВФ заплановане зростання міжнародної фінансової допомоги у 2025 році може дати НБУ додаткові аргументи не поспішати з послабленням курсу гривні найближчими місяцями», — йдеться в огляді.
Довідка Finance.ua:
- на думку економіста Олега Пендзина, Нацбанк буде свідомо тримати трохи менший курс. Він вважає, щосередньорічний буде приблизно 43−44 грн, а до кінця року може зрости до 46−46,5 грн;
- начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий не виключає, що Великдень у квітні за певних умов може збільшити пропозицію на готівковому ринку на 10−15%. Очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 41,5−42,3 грн/долар, а його зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%;
- поточний прогноз курсу інвесткомпанії ICU на кінець року — 45,7 гривень за долар.
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