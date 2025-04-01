Економісти спрогнозували курс гривні до кінця року — Finance.ua

Економісти спрогнозували курс гривні до кінця року Сьогодні 08:00 — Валюта

Економісти спрогнозували курс гривні до кінця року

Війна в Україні принесла не лише гуманітарні, а й серйозні економічні виклики. Зокрема, високий рівень безробіття, інфляція та залежність від міжнародної допомоги стали головними факторами, що впливають на стабільність економічної ситуації.

Finance.ua поспілкувався з головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом та виконавчим директором Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзиним.

Іван Ус вважає, що в питанні девальвації гривні закладений дуже песимістичний сценарій: «Думаю, що він не відбудеться. Тому що, по-перше, ми бачимо, що у долара є також проблеми на світовому ринку. І хоч це, підкреслюю, не стільки зміцнення гривні, скільки проблеми долара, але, однак, це також впливає на курс національної валюти».

Друге, це надходження до України зовнішньої допомоги.

«Тобто, коли гроші приходять, більше валюти стає в державі. Відповідно, це позитивно впливає на зміцнення курсу національної грошової одиниці», — акцентував експерт.

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Олег Пендзин наголосив, що сьогодні валюту на міжбанківському ринку продає лише Національний банк України: «Нацбанк — учасник валютного ринку та водночас регулятор, який визначає правила гри. Тобто несподіванок не може бути».

«Нацбанк буде свідомо тримати трохи менший курс. На мою думку, середньорічний буде приблизно 43−44 грн. Але в кінці року, напевно, 46−46,5. НБУ буде потихеньку девальвувати гривню, йдучи назустріч Міністерству фінансів. Тому що Мінфіну вигідно, щоб гривня була слабша», — вважає експерт.

Він наголосив, що в Україні сьогодні всі соціальні видатки фінансуються шляхом макрофінансової допомоги: «Фінансування соціальних видатків здійснюється в гривні, а макрофінансова допомога приходить в доларах та євро. Тобто, Мінфіну вигідно, щоб за свій умовний долар отримати більше гривень, щоб курс був слабший. Мінфін хоче, щоб курс був 47−48. Нацбанк відповідає за інфляцію. Тобто, ця ситуація, коли інфляція становить 13,4%, примушує Нацбанк укріплювати обмінний курс. Примушує розв’язувати питання щодо підвищення ставки рефінансування (зараз 15,5), робити гроші дорожчими».

Якщо Нацбанк випустить валютний курс так, як цього хоче Мінфін, то інфляція завалить за 20% річних, коментує Пендзин: «Нацбанк сьогодні, по суті, сидить на двох стільцях. З одного боку, він має зробити приємно Мінфіну, тому що це передбачено в соціальних видатках, а з іншого, його підтискає інфляція. Тому ніяких несподіванок з валютним курсом не буде. Я думаю, буде невеличка девальвація, але десь так, щоб менше було, ніж 45 гривень за долар середньорічного курсу».

Детальніше про інфляцію, безробіття, борги і міжнародну допомогу читайте в статті:

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