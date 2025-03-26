Економісти спрогнозували курс долара в 2025 році — Finance.ua

Економісти спрогнозували курс долара в 2025 році Сьогодні 17:00 — Валюта

Економісти спрогнозували курс долара в 2025 році

Ситуація на валютному ринку України останнім часом стабільна, а долар навіть подешевшав. Але до кінця року курс, найімовірніше, зросте.

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Поточний прогноз курсу інвесткомпанії ICU на кінець року — 45,7 гривень за долар. «За базовим сценарієм можна гарантовано виключити, що темпи девальвації гривні цього року перевищать 10%», — зазначили аналітики в коментарі РБК-Україна.

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З прогнозом вартості долара в Україні на кінець року погоджується й економіст Олег Устенко, екс-радник президента з економічних питань. На його думку, за базовим сценарієм можна очікувати до кінця 2025 року курс на рівні близько 45 гривень за долар.

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Коливання долара в діапазоні 45−46 гривень очікує керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій. Він також пояснює, що така девальвація може бути зумовлена надлишковим попитом на долар, який не буде повністю покриватися інтервенціями НБУ, а також невизначеністю із зовнішньою допомогою.

Паращій вказує, що в умовах великої невизначеності дуже важко передбачити, коли саме ціна долара в Україні почне зростати. Він каже, що це може статися через кілька місяців або навіть тижнів. Однак Паращій резюмує, що традиційно періодом підвищеної волатильності для гривні є осінь.

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Ризики прогнозів

Позитивним фактором як для гривні, так і для економіки загалом буде офіційне закінчення війни з підписанням відповідних угод, на тлі чого має поступово зростати експорт, каже Устенко. У такому разі, продовжує експерт, можна очікувати стабільний курс або навіть помірне зміцнення гривні.

Однак Паращій вважає, що завершення війни може як стабілізувати курс завдяки відновленню економіки та потенційному приросту експорту, так і створити ризики через скорочення фінансової допомоги від партнерів.

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Нагадаємо, курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Однак потім він знизився до 41,69 гривень на 26 березня.

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