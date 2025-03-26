Економісти спрогнозували курс долара в 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економісти спрогнозували курс долара в 2025 році

Валюта
164
Економісти спрогнозували курс долара в 2025 році
Економісти спрогнозували курс долара в 2025 році
Ситуація на валютному ринку України останнім часом стабільна, а долар навіть подешевшав. Але до кінця року курс, найімовірніше, зросте.
Читайте також
Поточний прогноз курсу інвесткомпанії ICU на кінець року — 45,7 гривень за долар. «За базовим сценарієм можна гарантовано виключити, що темпи девальвації гривні цього року перевищать 10%», — зазначили аналітики в коментарі РБК-Україна.

Вибрати депозит

З прогнозом вартості долара в Україні на кінець року погоджується й економіст Олег Устенко, екс-радник президента з економічних питань. На його думку, за базовим сценарієм можна очікувати до кінця 2025 року курс на рівні близько 45 гривень за долар.
Читайте також
Коливання долара в діапазоні 45−46 гривень очікує керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій. Він також пояснює, що така девальвація може бути зумовлена надлишковим попитом на долар, який не буде повністю покриватися інтервенціями НБУ, а також невизначеністю із зовнішньою допомогою.
Паращій вказує, що в умовах великої невизначеності дуже важко передбачити, коли саме ціна долара в Україні почне зростати. Він каже, що це може статися через кілька місяців або навіть тижнів. Однак Паращій резюмує, що традиційно періодом підвищеної волатильності для гривні є осінь.
Читайте також
Ризики прогнозів
Позитивним фактором як для гривні, так і для економіки загалом буде офіційне закінчення війни з підписанням відповідних угод, на тлі чого має поступово зростати експорт, каже Устенко. У такому разі, продовжує експерт, можна очікувати стабільний курс або навіть помірне зміцнення гривні.
Однак Паращій вважає, що завершення війни може як стабілізувати курс завдяки відновленню економіки та потенційному приросту експорту, так і створити ризики через скорочення фінансової допомоги від партнерів.
Читайте також
Нагадаємо, курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Однак потім він знизився до 41,69 гривень на 26 березня.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems