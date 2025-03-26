Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну — Finance.ua
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Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну

Валюта
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Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну
Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в лютому 2025 року, становив 1,083 млрд доларів. Це на 38,8% менше, ніж у січні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 749 млн, готівкових євро — на 331 млн доларів.

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Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну
При цьому банки вивезли готівкової валюти на 147 млн доларів.
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Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну
Як заявили в НБУ, у лютому 2025 року чистий попит на іноземну валюту знизився порівняно із січнем як на безготівковому, так і на готівковому сегментах валютного ринку. Це зумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом і поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ щодо посилення процентної політики.
Статистика НБУ свідчить, що в лютому українці різко скоротили купівлю доларів у банках до 958 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти. Курс на готівковому ринку впав на 25 копійок до 41,75 грн/долар.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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