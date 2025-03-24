НБУ зафіксував зменшення кількості скарг щодо роботи нелегальних обмінників: що каже Гетманцев — Finance.ua

НБУ зафіксував зменшення кількості скарг щодо роботи нелегальних обмінників: що каже Гетманцев Сьогодні 16:45 — Валюта

НБУ зафіксував зменшення кількості скарг щодо роботи нелегальних обмінників: що каже Гетманцев

У 2024 році Національний банк України здійснив 150 перевірок компаній, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій, і наклав штрафи на суму 5,65 млн грн за порушення правил обміну валюти. У 2025 році штрафи вже становлять 1,4 млн грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Щодо питання шахрайства на ринку обміну іноземної валюти, зокрема множинності курсів, Гетманцев зазначив, що отримав відповідь від НБУ. У 2024 році регулятор провів 150 перевірок 17 ліцензіатів і донарахував штрафи на загальну суму 5,6 млн грн.

У регуляторі зауважують, що цього року за період із 1 січня до 12 березня надійшло 51 звернення громадян щодо діяльності пунктів обміну валют, серед яких лише в трьох повідомлялося про встановлення різних курсів купівлі/продажу іноземної валюти залежно від дати емісії банкнот.

Як зазначає Гетманцев, у 2025 році спостерігається зменшення кількості скарг, що дає регулятору підстави вважати проблему вирішеною. Однак депутат сумнівається в такій оцінці ситуації, зазначаючи, що особисто отримує скарги, що свідчать про незадовільний стан справ.

«Водночас я погоджуюсь з НБУ, що основною проблемою валютного ринку залишаються нелегальні обмінники та телеграм-канали, які, попри очевидні ознаки злочинної діяльності, ігноруються Національною поліцією. Шахраї продовжують працювати без перешкод, не сплачуючи жодних податків», — додав він.

Гетманцев також повідомив, що очікує на результати розгляду звернення до Національної поліції України.

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