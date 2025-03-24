НБУ зафіксував зменшення кількості скарг щодо роботи нелегальних обмінників: що каже Гетманцев — Finance.ua

НБУ зафіксував зменшення кількості скарг щодо роботи нелегальних обмінників: що каже Гетманцев
У 2024 році Національний банк України здійснив 150 перевірок компаній, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій, і наклав штрафи на суму 5,65 млн грн за порушення правил обміну валюти. У 2025 році штрафи вже становлять 1,4 млн грн.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸
Щодо питання шахрайства на ринку обміну іноземної валюти, зокрема множинності курсів, Гетманцев зазначив, що отримав відповідь від НБУ. У 2024 році регулятор провів 150 перевірок 17 ліцензіатів і донарахував штрафи на загальну суму 5,6 млн грн.
У регуляторі зауважують, що цього року за період із 1 січня до 12 березня надійшло 51 звернення громадян щодо діяльності пунктів обміну валют, серед яких лише в трьох повідомлялося про встановлення різних курсів купівлі/продажу іноземної валюти залежно від дати емісії банкнот.
Як зазначає Гетманцев, у 2025 році спостерігається зменшення кількості скарг, що дає регулятору підстави вважати проблему вирішеною. Однак депутат сумнівається в такій оцінці ситуації, зазначаючи, що особисто отримує скарги, що свідчать про незадовільний стан справ.
«Водночас я погоджуюсь з НБУ, що основною проблемою валютного ринку залишаються нелегальні обмінники та телеграм-канали, які, попри очевидні ознаки злочинної діяльності, ігноруються Національною поліцією. Шахраї продовжують працювати без перешкод, не сплачуючи жодних податків», — додав він.
Гетманцев також повідомив, що очікує на результати розгляду звернення до Національної поліції України.
multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.
Поділитися новиною