Що буде з курсом долара та дохідністю ОВДП: прогноз ICU — Finance.ua

Що буде з курсом долара та дохідністю ОВДП: прогноз ICU Сьогодні 16:03 — Валюта

Що буде з курсом долара та дохідністю ОВДП: прогноз ICU

Інвесткомпанія ICU поділилася аналітикою щодо курсу долара до гривні і пояснила, чому НБУ збільшує курсові коливання та чому Мінфін знову підвищує дохідність за облігаціями.

Курс долара

Як йдеться у тижневому огляді ICU, Національний банк минулого тижня ослабив офіційний курс гривні після трьох тижнів його укріплення.

Дефіцит валюти зменшився минулого тижня ще більше — до мінімуму шести тижнів. Загалом чиста купівля валюти зменшилася на 23% до $321 млн. Визначальним було зменшення удвічі чистої купівлі валюти в роздрібному сегменті до $115 млн.

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Водночас на міжбанківському валютному ринку дефіцит валюти зріс на 13% до $207 млн. Валютні інтервенції національного банку зросли на 6% - НБУ продав із резервів $545 млн.

За відносно спокійної ситуації на валютному ринку НБУ ослабив офіційний курс гривні на 0.7% до 41.51 грн/$ за підсумками тижня.

Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зросла до 41.2−41.7 грн/$, або майже на 0.5%.

«Динаміка курсу протягом минулого тижня демонструє, що НБУ поступово збільшує коливання курсу гривні й може перейти до його подальшого ослаблення. Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим за негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату», — кажуть в ICU.

Облігації

Аналітики зазначають, що Мінфін підвищив дохідність військових ОВДП після того, як НБУ раніше збільшив облікову ставку. До кінця місяця Мінфін планує розміщувати лише два випуски гривневих військових облігацій, що навряд чи дозволять залучити великий обсяг коштів навіть за новими ставками.

«Первинний аукціон минулого вівторка відзначився черговим підвищенням ставок. Мінфін погодився підвищити ставки за військовими ОВДП на 50 б.п., тобто знову на половину від підвищення Нацбанком облікової ставки. Завдяки такому рішенню міністерство залучило через військові ОВДП майже 3.5 млрд грн, що є найбільшим обсягом залучень від військових облігацій цього року. Також минулого тижня Міністерство фінансів розмістило ще 5 млрд грн резервних облігацій із мінімальними змінами у відсоткових ставках», — йдеться в огляді.

Отримавши минулої середи кошти від погашення річних військових облігацій, інвестори активно перевкладали їх у нові папери, переважно на вторинному ринку. Обсяг угод із гривневими облігаціями минулого тижня зріс на 25% до 14.5 млрд грн. Водночас, попри погашення валютних ОВДП у сумі 44 млн євро, торги валютними ОВДП скоротилися. Найбільший обсяг угод минулого тижня був із новим резервним випуском ОВДП, 3 млрд грн або майже 21% у загальному обсязі торгів на вторинному ринку. Однак найбільше торгували військовими облігаціями, в першу чергу гривневими з невеликими строками обігу. Частка угод з гривневими ОВДП, що погашатимуться цього року, склала 33%.Цього тижня відбудуться погашення гривневих облігацій на 3.2 млрд грн, а також валютних ОВДП на $318 млн та 275 млн євро.

В ICU пояснюють, що гривневі запозичення з початку місяця складають майже 15 млрд грн — це менше, ніж здійснені минулого тижня погашення.

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«Щоб досягнути 100% роловеру за підсумками кварталу, Мінфіну необхідно позичити ще більш ніж 26 млрд грн за два наступні тижні. Водночас міністерство планує розміщувати лише два випуски гривневих військових облігацій, які мають типовий обсяг тижневої пропозиції 5 млрд грн кожен, тоді як попит на них останніми місяцями значно менший. Відповідно, ми навряд чи побачимо повне рефінансування всіх гривневих погашень у 1кв25, а міністерство може надолужувати його згодом, коли НБУ переходитиме до циклу зниження облікової ставки. Також ми не очікуємо найближчим часом подальшого підвищення дохідностей на первинних аукціонах», — кажуть аналітики.

Мінфін планує розміщувати в березні два випуски валютних ОВДП у доларах та євро, щоб частково рефінансувати виплати за аналогічними валютними облігаціями. Однак обсяги пропозиції будуть меншими за погашення, тож і за валютними паперами в 1кв25 міністерство не прагне досягнути 100% роловеру, вочевидь, маючи на рахунках великі обсяги іноземної валюти з отриманої раніше міжнародної допомоги.

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