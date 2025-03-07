Українці за рік збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 30% — Finance.ua

Українці за рік збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 30% Сьогодні 16:37

Українці за рік збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 30%

У лютому 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 26,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

19 лютого 2025 року Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели свій перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg.

Аукціони з обміну державних облігацій (switch-аукціони) дають змогу обмінювати раніше випущені державні боргові інструменти (інструменти, які будуть невдовзі погашатись, або неліквідні інструменти) на нові або нещодавно розміщені папери. Це допомагає згладжувати графік погашення державного боргу та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.

Станом на 1 березня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,84 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,6%) та НБУ (36,8%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 10,1% та 4,4% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,02%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 березня 2025 року до 1 березня 2024 року) зріс на 33% до 267 млрд грн.

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Водночас частка юридичних та фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком і складає на початок березня 2025 року 10,1% та 4,4% відповідно (у березні 2024 року — 8,9% та 3,6% відповідно).

Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривні, у лютому дорівнювала 16,01%, у доларі — 4,54%.

Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило майже 1,5 трлн грн в еквіваленті.

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