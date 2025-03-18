Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік — Finance.ua
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Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік

Валюта
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Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік
Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44−45,3 грн/долар.
Про це повідомляє НБУ.
За інформацією НБУ, фінансові аналітики в лютому 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,27 грн/долар. У січні вони чекали на курс 45,19 грн/долар.
Водночас девальваційні очікування населення в лютому дещо покращилися — до 44,01 грн/долар порівняно з 44,53 грн/долар у січні.
Банкіри в січні очікували, що курс долара підніметься до 45,31 гривень. Попередній прогноз за жовтень минулого року — 44,92 грн/долар.
Керівники підприємств прогнозують курс 44,42 грн/долар (прогноз за листопад 2024 року).
Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік

Курс долара

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень. Потім курс почав знижуватися. У підсумку наприкінці лютого знизився — до 41,51 грн/долар.
У березні також спостерігається тенденція до зниження курсу долара. Мінімум був 10 січня — 41,21 грн/долар.
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Готівковий курс у січні 2025 року перевищив рівень 43 гривні, проте потім впав нижче 42 гривень. У лютому курс упав до 41,85 гривень, а на початку березня зниження курсу продовжилося.
У держбюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Однак цей показник не є ні орієнтиром, ні прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.

Довідка Finance.ua:

  • Нова політика Дональда Трампа тримає у напрузі весь світ. Заручником ситуації стають і грошові ринки, зокрема, й український валютний ринок. Зміни, що відбуваються на ньому, змусять приватних інвесторів переглядати свої валютні інвестиції. Детальніше про прогноз та що робити із валютними заощадженнями — читайте тут.
  • Також Національний банк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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