Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік — Finance.ua

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік Сьогодні 12:03 — Валюта

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44−45,3 грн/долар.

Про це повідомляє НБУ.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики в лютому 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,27 грн/долар. У січні вони чекали на курс 45,19 грн/долар.

Водночас девальваційні очікування населення в лютому дещо покращилися — до 44,01 грн/долар порівняно з 44,53 грн/долар у січні.

Банкіри в січні очікували, що курс долара підніметься до 45,31 гривень. Попередній прогноз за жовтень минулого року — 44,92 грн/долар.

Керівники підприємств прогнозують курс 44,42 грн/долар (прогноз за листопад 2024 року).

Курс долара

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень. Потім курс почав знижуватися. У підсумку наприкінці лютого знизився — до 41,51 грн/долар.

У березні також спостерігається тенденція до зниження курсу долара. Мінімум був 10 січня — 41,21 грн/долар.

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Готівковий курс у січні 2025 року перевищив рівень 43 гривні, проте потім впав нижче 42 гривень. У лютому курс упав до 41,85 гривень, а на початку березня зниження курсу продовжилося.

У держбюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Однак цей показник не є ні орієнтиром, ні прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.

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