У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро

Валюта
191
У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро
У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро
Національний банк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Пишний заявив, що НБУ буде підходити до вирішення цього питання комплексно, і зараз аналізуються та розглядаються різні варіанти.
«Сказати, що питання переприв’язки знаходиться на виході — ні», — додав він.
Крім того, заступник голови НБУ Юрі Гелетій повідомив, що зараз частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті — 30%, на готівковому ринку — 22−23%.
«Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції», — сказав Гелетій.
Читайте також

Ризики з боку США

Крім того, Пишний повідомив, що НБУ не планує змінювати структуру міжнародних резервів, з яких зараз 80% номіновані в доларах.
Відповідаючи на питання про гіпотетичний сценарій, коли США заморозять резерви України, щоб примусити Київ до миру, Пишний сказав: «Ми не розглядаємо подібного розвитку подій. США були і залишаються нашим стратегічним партнером».

Довідка Finance.ua:

  • НБУ може змінити основну курсоутворючу валюту з долара на євро. Однак, за оцінкою експертів, це станеться не раніше ніж за три роки.
  • Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла раніше, що євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку.
  • Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що про введення євро в обіг в Україні можна говорити не раніше 2035 року.
multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems