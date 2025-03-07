У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро — Finance.ua

У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро Сьогодні 10:02 — Валюта

У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро

Національний банк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Пишний заявив, що НБУ буде підходити до вирішення цього питання комплексно, і зараз аналізуються та розглядаються різні варіанти.

«Сказати, що питання переприв’язки знаходиться на виході — ні», — додав він.

Крім того, заступник голови НБУ Юрі Гелетій повідомив, що зараз частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті — 30%, на готівковому ринку — 22−23%.

«Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції», — сказав Гелетій.

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Ризики з боку США

Крім того, Пишний повідомив, що НБУ не планує змінювати структуру міжнародних резервів, з яких зараз 80% номіновані в доларах.

Відповідаючи на питання про гіпотетичний сценарій, коли США заморозять резерви України, щоб примусити Київ до миру, Пишний сказав: «Ми не розглядаємо подібного розвитку подій. США були і залишаються нашим стратегічним партнером».

Довідка Finance.ua:

НБУ може змінити основну курсоутворючу валюту з долара на євро. Однак, за оцінкою експертів, це станеться не раніше ніж за три роки.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла раніше, що євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку.

Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що про введення євро в обіг в Україні можна говорити не раніше 2035 року.

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