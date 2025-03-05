Що буде з курсом гривні та рівнем інфляції — Finance.ua

Що буде з курсом гривні та рівнем інфляції
Закінчення війни — не лише довгоочікувана перемога, а й початок нового етапу для України. Відновлення економіки, залучення інвестицій, повернення громадян та стабілізація фінансової системи — це ключові питання, які доведеться вирішувати вже в перші дні після завершення бойових дій.
Національна валюта та рівень цін багато в чому залежатимуть від зовнішньої торгівлі.
«Вже зараз Кабінет Міністрів заклав як на мене, порівняно суттєве просідання національної валюти. Я думаю, що динаміка курсу буде залежати насамперед від сальдо зовнішньої торгівлі України. Воно було рекордно негативне минулого року — 29 млрд доларів США. В січні 2025 року воно становить ще більше, ніж в січні 2024-го. Тож, динаміка дуже неприємна, але саме від напрямку цієї динаміки, вважаю, буде залежати також курс гривні в країні», — розповів експерт.
Головне завдання уряду — забезпечити зростання експорту та залучити нові валютні надходження.
Про все це більш детально пишемо у статті:
Що, якщо завтра закінчення війни. Що буде з Україною в економічному плані
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