Курс долара до кінця 2025: що робити з валютними заощадженнями — Finance.ua

Курс долара до кінця 2025: що робити з валютними заощадженнями Сьогодні 21:00 — Валюта

Курс долара до кінця 2025: що робити з валютними заощадженнями

Нова політика Дональда Трампа тримає у напрузі весь світ. Заручником ситуації стають і грошові ринки, зокрема, й український валютний ринок. Зміни, що відбуваються на ньому, змусять приватних інвесторів переглядати свої валютні інвестиції.

Це прогнозує наш фінансовий аналітик Олексій Козирєв, пише Мінфін

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Що буде з євровалютою в Україні

Останні рішення президента США щодо України змусили наших європейських партнерів провести фінансове та військове перегрупування.

Для України це означає фокусування на допомозі саме від ЄС, яка йде в євро, а не на американській, яка надається в доларах США. Тільки загальна програма переозброєння Європи та підтримки України включає 5 етапів із загальним бюджетом близько 800 млрд євро, у тому числі активнішу роботу з передачі Україні нової частини коштів від заморожених російських активів.

Ці суми також будуть як у доларах, так і в євро. Тобто частка надходжень іноземної допомоги в Україну в євро лише зростатиме.

Це вимагатиме змін української валютної структури ЗВР, а також гнучкішої валютної політики Нацбанку. Не дарма останнім часом із вуст чиновників Нацбанку звучать меседжі про можливий перехід від прив’язки гривні до долара до прив’язки до євро або бівалютного кошика.

Якщо Україні не вдасться відновити колишні відносини зі Штатами, то перехід до прив’язки гривні до євро вочевидь прискориться, а структура наших резервів через зростання надходжень міжнародної фінансової допомоги в євро, а не в доларі, природно, зміниться на користь євровалюти за рахунок зниження частки резервів у доларі.

Що робити з валютними заощадженнями

Близько 40−50% своїх заощаджень експерт радить продовжувати тримати у гривневих інструментах (там дохідність вища), а 50−60% своїх грошей тримати у валютних інструментах.

Причому з цієї валютної частини, з огляду на події, що відбуваються зараз, близько 50−60% тримати уже в євро, і 40−50% — у доларі. Кожні 1−1,5 місяці обов’язково зараз переглядати ці пропорції грошових заощаджень, залежно від поточної ситуації на ринку.

Для бажаючих ще більше диверсифікувати свої грошові заощадження такий варіант:

40% — у гривні;

45% — у доларі та євро: у пропорції 60% — у доларі, 40% — у євро.

15% — у британському фунті та швейцарському франку.

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