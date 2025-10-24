0 800 307 555
Голова НБУ про вимогу МВФ девальвувати гривню: рішення залишається за НБУ

НБУ постійно веде дискусії з МВФ. Питання валютно-курсової політики залишається в компетенції центробанку України.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Співпраця з МВФ

За словами голови НБУ, головними напрямами взаємодії України з Міжнародним валютним фондом залишаються питання цінової стабільності та зовнішньої стійкості.
«Під час кожного перегляду у нас відбуваються дискусії, які обхоплюють широке коло питань. Національний банк реалізує свою валютно-курсову політику в межах тих стратегічних, навігаційних документів, які ми розробили, погодили в рамках діючої програми», — зазначив Пишний в відповідь на питання про публікацію Bloomberg.
Він наголосив, що НБУ постійно аналізує ефективність своїх рішень у межах співпраці з МВФ.
«Ми розуміємо, як, власне, і наші партнери, що остаточне рішення залишається за Національним банком, як, власне, і відповідальність. Ми вдячні колегам за експертизу, якою вони наповнюють наші дискусії», — додав він.

НБУ зберігає контроль над валютною політикою

Пишний підкреслив, що обговорення з МВФ тривають і ще не перебувають на завершальному етапі.
«У найближчі декілька тижнів у нас відбудуться відповідні дискусії, які будуть зосереджені у обговоренні нової програми», — сказав голова НБУ.
Він зазначив, що політика регулятора залишається послідовною і спрямована на стабільність.
«Політика Національного банку була і залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність, стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність», — підсумував Пишний.
