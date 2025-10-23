В ЄС обмежують оплату готівкою: що треба знати Сьогодні 19:05 — Валюта

В ЄС обмежують оплату готівкою: що треба знати

Європейський парламент схвалив нові правила, згідно з якими усі розрахунки на суму понад 10 тисяч євро мають здійснюватися виключно безготівково.

Про це повідомляє inpoland.

Також при платежах, що перевищують 3000 євро, потрібно буде пред’явити документ, який посвідчує особу.

Навіщо це

У Європейському Союзі наголошують, що ці зміни мають на меті боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Рішення ухвалили після досягнення згоди між Радою ЄС та Європарламентом, у результаті чого було затверджено відповідний пакет законодавчих актів.

Нові правила

Новий ліміт готівкових розрахунків встановлено на рівні 10 000 євро (або еквівалент у національній валюті для країн, які не використовують євро).

Водночас держави-члени ЄС мають право встановлювати нижчі межі на власний розсуд.

Після набрання чинності нових правил, вимога про ідентифікацію особи поширюватиметься і на дрібніші операції — зокрема, при оплаті понад 3000 євро.

У деяких країнах подібні обмеження вже діють. Наприклад, у Польщі підприємствам заборонено проводити готівкові розрахунки, якщо сума перевищує 15 000 злотих.

Читайте також У Польщі з 2026 року по-новому рахуватимуть стаж роботи

Контроль за платежами в межах від 3000 до 10 000 євро здійснюватиметься лише у визначених випадках, зокрема, коли йдеться про операції фінансових установ, банків, агентств нерухомості, компаній з управління активами, казино, торговців чи продавців предметів розкоші.

У сфері криптовалют нові вимоги передбачають, що біржі та оператори криптогаманців повинні перевіряти особу клієнта вже при транзакціях від 1000 євро.

Заборона на готівкові платежі понад 10 000 євро набуде чинності у 2027 році, а спортивним клубам нададуть дворічний перехідний період для адаптації.

Раніше Finance.ua повідомляв , що сьогодні відправити кошти за кордон можна кількома способами: міжнародним переказом, криптовалютою чи готівкою. Ми розповіли про переваги та недоліки кожного варіанту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.